調查：逾半青少年因家長貶斥感自卑 最渴望聽到「我支持你」「我信你得」

父母的一言一行，都會影響兒童成長。香港救助兒童會調查發現，逾半數受訪青少年因家長的貶斥言行，自覺比人差。青少年認為家長最傷人的話語包括「你學吓人哋」、「你真係好令人失望」、「我話唔准就唔准」、「你邊有人哋咁叻」及「我係為你好」；最反感的行為則包括「家長發脾氣」、「睇我電話」、「咩都要話事」、「入房唔敲門」及「亂動我的物品」。他們最渴望的鼓勵說話包括「你做得好」、「我支持你」、「我信你得」、「最緊要你開心」及「知你已經盡咗力」。

救助兒童會發布《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年的心理健康》研究報告。蕭博禧攝

兩成人長期被要求表現完美

救助兒童會今日（22日）發布《聽見孩子：家庭互動如何影響青少年的心理健康》研究報告。研究於去年8月至今年5月進行，並於今年3月和4月完成核心數據採集。為確保研究真實反映香港青少年的生活經歷，救助兒童會邀請了3男3女、年齡介乎14至17歲的青少年組成「青少年研究小組」，在香港恒生大學社會科學系副教授鄧鍵一的研究團隊協助下，共同設計網上問卷，並透過夥伴網絡和學校外展活動派發，最終成功收集408份來自13至18歲青少年的有效問卷。

調查發現，21.4%青少年經常被拿來與同輩比較，20.4%長期被要求表現完美。53.1%青少年覺得自己比別人差，如感到自己懶惰、愚蠢或無用；34.9%更覺得自己永遠無法達到父母的期望。當在家犯錯或惹上麻煩，37.1%青少年會失眠、胃痛或頭痛，38.1%會精神緊張、發抖或心跳加速。

18.4%人憂求助後被批評

另外，當感到傷心或難過時，73.3%受訪青少年「甚少或從不」找家長傾訴，逾九成半「甚少或從不」找老師或社工。他們不向大人求助的原因包括：希望自己解決問題（47.3%）、覺得沒有人真正了解或幫到自己（45.3%）、不想成為他人負擔（29.9%）。更有18.4%擔心求助後會被批評、誤解或惹上麻煩。

精神科專科醫生陳國齡表示，華人有「光宗耀祖」、「棒下出孝子」的文化，導致家長管教時常批評子女，很少談及溝通與愛。istock圖片

籲家長「一句起，兩句止，三句合上口」

救助兒童會香港項目總監黃碩紅表示，青少年渴望家長聆聽、理解及安慰，而非教導或指正，「其實一句『你做得好』、『我支持你』，看似微小，但對青少年而言是很大的肯定，讓他們覺得自己有價值。當他們遇到困難時是否願意向大人求助，這些都是很重要的基礎。」

她理解生活壓力大，大人也會焦慮與疲累，鼓勵家長先照顧好個人情緒，「可能需要每日10分鐘或15分鐘的『Me Time』休息時間。家長及子女各自走多一步，親子關係一定會改善。」

救助兒童會顧問、精神科專科醫生陳國齡表示，華人有「光宗耀祖」、「棒下出孝子」的文化，導致家長管教時常批評子女，很少談及溝通與愛。「若家長自己都在這種模式下長大，很難與子女有情感溝通、正面溝通」。她建議家長聆聽時應「不批判」，明白子女背後的情緒，讓子女感到有支援，「家長很多時忍不住灌輸自己認為最正確的觀點，應記住『一句起，兩句止，三句合上口』。」

陳國齡又說，家長應有「留力」的概念，而非無止境地要求子女盡力。「甚麼叫完美？讀到晚上11點取80分，還是讀到凌晨2、3點取85分？是在有限的時間和資源中盡力，而不是無限時間讀到凌晨三、四、五點才叫盡力。」

記者：蕭博禧