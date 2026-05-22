紅雨｜北區水浸惹關注 渠務署 : 北都採「藍綠排水建設」設計 提升防洪能力減水浸風險

渠務署今日( 22日 )於社交平台發文，指極端天氣帶來很多不可預測的情況，就如剛過去的星期三( 20日 )晚發生在新界北區的暴雨，北部個別地區錄得最高一小時超過100毫米降雨，而總雨量則逾300毫米，令一些道路和低窪鄉村出現水浸。在今次暴雨中，渠務署共清理8宗水浸個案，全部集中在新界北區。在渠務署緊急事故控制中心指揮下，部門根據「淼立識」水浸風險可視化系統及市民來電提供的資料，派遣90隊緊急應變隊伍及迅速調配6部強力排水機械人「龍吸水」提前駐守在元朗及北區作應對，最終絕大部分水浸個案均在確認後兩、三小時內完成處理。

擬為平原河上游進行短、中、長期防洪改善措施及工程

渠務署指知悉一些鄉村出現水浸，積水入屋，已就相關情況作出檢視，特別是打鼓嶺平原河上游附近低窪鄉村受暴雨影響較為嚴重。渠務署一直致力改善鄉村地方的排洪能力，2023年渠務署亦在平原河支流完成多項短期排水改善措施，有關措施在近年大雨期間發揮作用。

鑑於星期三晚上突如其來並且高度集中的暴雨超出河道及改善措施的排洪能力，渠務署現正研究對策，計劃為平原河上游進行短、中、長期的防洪改善措施及工程。包括：

（一）短時間內安排高度機動性的超強排水車，每當河道水位上升至警戒線水平時，署方便會即時進行搶險工作，迅速把河水加壓並繞道排放至下游較寬闊河段；

（二）爭取在半年內完成建造位於坪輋的蓄洪池、強排抽水泵及壓力排放管道，工程完成後可抵禦剛過去的暴雨；

（三）於規劃中的北部都會區推行長遠防洪工程，進一步提升當區的防洪能力及抵禦氣候變化的韌性。

渠務署自2025年起已採用與其他國際城市接軌的「綜合防洪管理策略」，以「韌性防洪」為本及多管齊下的手段，包括「適應」、「應變」及「管理」，持續提升香港整體的防洪能力。該策略亦會全面應用在北部都會區，以強化新發展區及鄰近鄉村的防洪韌性，達至城鄉共融。

強化北都新發展區及鄰近鄉村防洪韌性

1. 在適應方面，北部都會區內會構建完善的雨水收集及排放系統，包括建造河道、地下排水管網及地下蓄洪池等，顯著提升北部都會區和鄰近鄉村的整體排洪能力。

2. 在應變方面，北部都會區將採用「藍綠排水建設」的設計元素，發揮「海綿城市」的精髓，例如在區內提供可泛洪土地，在極端降雨時讓雨水排入公共休憩空間，將村民、市民共享的生態公共空間轉化為臨時蓄洪設施，發揮一地多用的優勢，紓緩北部都會區和鄰近鄉村的水浸風險。

3. 管理方面，透過不斷強化應急準備，積極引入創新智慧科技及不同類型機械人，以提升水浸監測及預測能力和應對水浸的能力。