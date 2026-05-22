宏福苑｜房屋局統籌跨部門「解說專隊」製作短片 一次睇清長遠居住安排方案及收購流程

大埔宏福苑業主近日陸續接獲「接受收購建議信件」，不少業主都希望加深了解填寫信件需要注意的地方，以及收購的基本程序。由房屋局統籌的跨部門「解說專隊」特意製作了兩條短片，第一條先講述宏福苑一般收購流程，包括收購價、3個方案的詳情和買賣物業程序等。如果有意參與「特設銷售計劃」或「樓換樓」安排，或申請「綠表資格」的業主，須填妥「接受收購建議信件」內的相關申請表，並一併交回。為保障各位業主的利益，業主應盡快聘請律師，以處理宏福苑單位的買賣及轉讓手續，及業權或按揭等可能出現的問題，及早為之後的交易做好準備。

宏福苑一般收購流程。

宏志閣後續安排

第二條影片則集中講述宏志閣後續安排，包括宏志閣業主要留意的重要日期及相關事項。宏志閣必須在2026年6月30日之前，有75%或以上的業主簽署「接受收購建議信件」，正式確認向政府出售業權的意向，現時適用於宏福苑A至G座的長遠居住安排方案，才會正式開放予宏志閣。

在2026年6月30日簽署「接受收購建議信件」的業主，將會首批在「特設銷售計劃」揀樓，當局鼓勵有意選購有關單位的業主，及早行動，邁出重要一步。