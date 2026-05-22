涉前年筲箕灣燒臘舖偷6500元 清潔工被控盜竊提堂
更新時間：17:02 2026-05-22 HKT
發佈時間：17:02 2026-05-22 HKT
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筲箕灣某燒臘舖店主近日在網上發文指店舖前年疑遭人偷取現金6,500元，並公開案發閉路電視片段。事隔逾兩年，警方拘控涉案38歲男子，落案起訴1項盜竊罪，案件今於東區裁判法院首度提堂。被告暫毋須答辯，以待辯方索取文件。裁判官林子康押後案件至7月23日再訊，批准被告以2,000元保釋外出，期間不得接觸控方證人及返回案發地點等。
被告葉俊文、報稱清潔工人，被控於2024年3月22日在柴灣金華街21號地下好運燒臘飯店偷竊現金6,500元。
被告今暫毋須答辯，他獲准以2000元現金保釋，期間不得離港及須交出所有旅遊證件，不可接觸控方證人和不得返回案發地點，並須居於報稱地址及每星期到警署報到3次。
案件編號：ESCC1241/2026
法庭記者：王仁昌
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