油價︱澳門推兩個月燃料臨時補貼 汽油每公升補1.5元 石油氣每公斤補2.55元

國際油價波動影響市民日常生活。澳門特區政府宣布，為紓緩市民生活壓力，將於下周二（26日）起推出為期兩個月的石油氣及汽油價格臨時補貼措施，連同早前的柴油補貼，期望達致短期紓困。其中，汽油補貼為每公升1.5澳門元，石油氣補貼為每公斤2.55澳門元，燃料公司須清晰標示補貼詳情。

臨時補貼5月26日起實施 為期兩個月

為期兩個月的石油氣及汽油價格臨時補貼措施，實施日期由2026年5月26日凌晨零時起，至7月25日晚上11時59分止。當局期望透過結合早前推出的柴油補貼，以「組合拳」方式及時和短期的紓困措施，穩定民生所需。

油站須先計算客戶原來優惠折扣

澳門經濟及科技發展局局長邱潤華表示，是次補貼措施主要分為兩項安排。針對石油氣價格，無論是罐裝還是中央石油氣的使用者，在購買時均可獲得每公斤2.55澳門元的直接補貼。汽油價格補貼方面，使用者於購買時可在實付金額上，獲得每公升1.5澳門元的直接補貼。

邱潤華指出，燃料公司必須在計算售價時，先行扣減客戶原有的優惠折扣，再從優惠價中扣除政府補貼。此外，燃料公司須於收據及油站現場清晰標示原價與補貼金額等詳情，確保消費者能夠清楚了解實際獲補貼的金額。