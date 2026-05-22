機場二號客運大樓下周三啟用 15間航空公司下月10日前陸續進駐

香港國際機場二號客運大樓（T2）離港設施將於本月27日啓用。機場運行執行總監姚兆聰表示，T2離港設施預計營運後首12個月可處理800萬人次，包括3間本地航空公司在內的15間航空公司將分階段遷入至6月10日完成。

機管局今日（22日）舉辦傳媒簡報會及參觀活動，介紹二號客運大樓設施及旅客離港流程。姚兆聰指，選擇在5月啟用T2是經過深思熟慮，因為過了復活節的高峰，同時也為今年的暑假做準備。他指，上年機場客運量已經超過6000萬人次，今年估計是超過7000萬人次。他指，T2每年可處理3000萬的客量，配合T1的7000萬，香港國際機場未來可容納每年一億客流量；並且T2預留了空間，有條件擴容到5000萬人次。

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T2離港設施將有P至W共8個登記行段

姚兆聰表示，T2在營運初期，客人會回到一號客運大樓（T1）登機，然後到明年年底開設的T2客運廊，T2抵港設施將於屆時才啟用。新的T2離港設施將有P至W共8個登記行段，包括4個全新自助登記區，設有自助行李託運櫃檯智能登記櫃檯。

15間航空公司將陸續開始在T2辦理旅客登記手續。其中，香港航空的旅客登記服務生效日期，將是大樓啓用首日，即本月27日，登記行段是Q及R；大灣區航空於6月3日生效，登記行段是Q及S；香港快運航空是6月10日生效，登記行段是U。另外，亞洲航空、峇迪航空、海南航空，及菲律賓亞洲航空等亦會陸續進駐。

T2落客區共有5條行車線

《星島》記者隨團參觀了T2客運大樓離境設施。機管局機場運行執行總監姚兆聰介紹，T2的落客區共有5條行車線，其中2條巴士線設於內側，的士及私家車3條行車線則在外側；冀外側對比T1多加一條行車線後，能減輕塞車機會。至於機場快綫月台無縫接駁T2離港層與T1大樓，列車兩側車門將同時開啟，分別通往兩座客運大樓。

進入T2客運大樓內，佈局與T1相似，皆採「上層離境、下層抵港」的分布設計。特別之處在於，進入禁區的保安閘口設於離港層中央，旅客無需穿過登記櫃檯即可直接進入禁區。

特設68個自助行李託運櫃檯

機管局工程及設施維護管理執行總監梁景然特別指出，T2特設68個自助行李託運櫃檯，應用了機管局研發的最新「一觸式」（OneTouch）技術。他介紹，自助櫃檯透過10個智能攝影機，能自動偵測行李類型、擺放位置、量度大小及識別行李標籤。旅客將行李放上超低地台設計的輸送帶後，只需掃描容貌一次，並觸碰屏幕確認，即可完成行李託運手續。

T2離境層設有多個大型LED屏幕，結合數碼科技呈現不同主題。梁景然指，目前屏幕展示的是海洋主題，部分泡沫影像更可與旅客互動。未來可按季節更換主題，例如太空星辰等。旅客進入禁區後，將經扶手電梯前往下層過關，再乘搭旅客捷運系統前往T1客運廊。

洗手間榮獲「全球最佳機場洗手間」殊榮

另外，T2的洗手間亦是一大亮點，空間寬敞且設計簡潔，並提供更衣室。香港國際機場更在《2026年世界機場大獎》（Skytrax）或《全球旅行獎2026》中，憑藉T2的設施榮獲「全球最佳機場洗手間」殊榮。

記者：趙克平

攝影：陳浩元

