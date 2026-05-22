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大家樂旗下意粉屋旺角雅蘭分店結業 全港執剩得4間！

社會
更新時間：16:23 2026-05-22 HKT
發佈時間：16:23 2026-05-22 HKT

北上消費潮持續，不少餐廳食肆結業。開業40年，高峰期擁有多間分店，大家樂旗下的意粉屋The Spaghetti House ，繼今年因租約期滿關閉將軍澳Popcorn分店後，旺角雅蘭中心分店經亦告結業。現時仍然營業的只有沙田新城市廣場、荃灣廣場、銅鑼灣翡翠明珠廣場及太古城中心4間分店。

翻查意粉屋的官網，雖然分店資料仍有顯示旺角雅蘭分店，但雅蘭中心商場的網頁已顯示意粉屋為已搬遷狀態，日本居酒屋鳥貴族則在社交平台宣布最新的分店即將開幕，有關的地址正正是意粉屋雅蘭分店的地址。

意粉屋The Spaghetti House於1979年在香港創立，由兩名澳洲及英國人創立，創立至今已超過46年歷史，分店曾一度遍佈港九新界。意粉屋主打西式食品，如薄餅、意粉、沙律等，更曾經大搞新意推出煲仔沙嗲牛肉麵和「東方芝士」腐乳芝士火鍋，2024年曾經推出「意式芝士鐵板滋味」。

《星島頭條》記者佯稱顧客致電其熱線，得悉旺角雅蘭分店因租約期滿結業。

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