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港鐵自瀆後射精到女乘客瑜伽褲 36歲髮型師猥褻侵犯罪成判監28日

社會
更新時間：15:33 2026-05-22 HKT
發佈時間：15:33 2026-05-22 HKT

36歲髮型師去年2月在港鐵自瀆後，把精液射在46歲女乘客的瑜伽褲臀部位置及袋上，早前被裁定1項猥褻侵犯罪成。案件今於東區裁判法院判刑，暫委裁判官鍾穎詩指被告行為具有一定厭惡程度，加上被告欠缺悔意及在公眾交通工具上犯案，終判囚28日。

求情稱學會身同感受

被告古國偉，被控於2025年2月5日，於一輛在港鐵灣仔站與北角站之間（往柴灣方向）的車廂內猥褻侵犯X。

辯方今求情指，背景報告及精神報告顯示被告態度良好，其父母年事已高，被告亦在求情信中表示他學會身同感受，對案件有悔意及承諾不會重犯。雖然心理報告仍顯示被告有重犯機會，但被告是初犯，而且他已還押12日及得到教訓。

報告指重犯機會中度偏高

鍾官判刑時，指被告自慰後把精液射到事主的瑜伽褲上，其臀部布料被驗出被告精液DNA。雖然2人沒有直接肢體接觸，事主最初亦對被告行為不知情，而是因男途人目擊而揭發事件，但案情仍有一定厭惡程度。

鍾官指，案發在公眾交通工具上，法庭有責任保障女性在交通工具上不受任何形式的侵犯，加上被告經審訊後被定罪，報告其實亦顯示被告沒有悔意，其重犯機會中度偏高，終判處監禁28日。

案件編號：ESCC2878/2025
法庭記者：王仁昌

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