亞洲電視連本帶利拖欠債權人741萬元 遭法庭下令清盤

亞洲電視停牌多時，2018年向財務公司借貸400萬元未還，有獨立投資者陈莉丽去年以30萬元向財務公司購入整筆債務，追討不果，亞視連本帶利拖欠741萬港元，陈莉丽遂入稟呈請亞視清盤。法官馮庭碩今日於高等法院指，亞視雖質疑陈莉丽為騙子，然而從未提出有力證據，更曾向對方還款3萬元，可見亞視確認陈莉丽持有的債權具法律效力。馮官指亞視無力還款，又無法提出任何實際爭議來抗辯，終下令亞視清盤。

馮官宣判指亞視雖然質疑呈請人陈莉丽為騙子，然而存檔的2份誓章中均無有力證據支持說法，騙子之論純屬臆測，甚至無法構成表面證據，亞視無法援引任何證據支持，單純只有口舌之爭，反觀呈請人卻能提供30萬元銀行存款收據。馮官續指亞視去年8月更曾向呈請人還款3萬元，否定了自身說法，可見亞視確認陈莉丽持有的債權具法律效力。馮官引述亞視一度質疑呈請人勾結亞視前股東行事，說法不可信，然而亞視同樣未能提出任何證據證明，加上亞視從未提過會將債務重組，更遑論任何確切債務重組計劃，終考慮到亞視欠款無法償還，沒有有力證據支持任何真正爭議，為債權人等利益設想，下令亞視清盤。

案件編號：HCCW573/2025

法庭記者：陳子豪