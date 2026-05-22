啟德綠色集體運輸系統招標延至8.14 運物局：不影響年內批出合約和2031年完成目標

政府去年10月就「啟德智慧綠色集體運輸系統」合約展開公開招標，預計在今年7月3日截標。《星島頭條》早前報道，有公司已向土拓署提出申請延遲截標時間。政府今日（22日）宣布，經考慮有意投標者的要求，啟德智慧綠色集體運輸系統合約公開招標期限，由原定的2026年7月3日，延長至2026年8月14日。運輸及物流局強調招標期限延長安排不會影響政府在今年內批出合約和於2031年完成啟德智慧綠色集體運輸系統的目標。

運輸及物流局發言人表示，因應多個有意投標者近日向政府反映，希望有更多時間準備投標文件，以及考慮到啟德項目是首項在本港以公開招標及「公共運輸引導發展」模式推展的智慧綠色集體運輸系統，當中涉及創新發展模式，運輸及物流局決定適度延長招標期限六星期，至8月14日。

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運物局表示，政府樂見市場對項目反應正面，不少大型企業索取招標文件，並在招標期間多次查詢招標細節。是次適度延長招標期限可讓投標者充分準備，令最終獲揀選的方案為一個高質素及高成本效益的運輸基建，造福社區。並強調上述招標期限延長安排不會影響政府在今年內批出合約和於2031年完成啟德智慧綠色集體運輸系統的目標。

有關招標公告詳情載於土木工程拓展署網頁。投標者須於2026年8月14日（星期五）中午12時前把投標書放入招標公告中指定的投標箱內。逾期遞交的投標書概不受理。