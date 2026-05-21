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中環摩天輪旁雪糕車軟雪糕大腸菌群含量超標2倍 食安中心指令即時停售

社會
更新時間：21:10 2026-05-21 HKT
發佈時間：21:10 2026-05-21 HKT

食物環境衞生署食物安全中心（5月21日）公布，中環民光街33號一輛持牌流動雪糕車出售的軟雪糕樣本被驗出大腸菌群含量超標。中心已指令負責人即時停售及銷毀有問題產品，並要求徹底清潔和消毒流動車。翻查資料，中環民光街33號為中環摩天輪。

雪糕大腸菌群超標逾兩倍

食物安全中心透過恆常食物監測計劃，從中環一個持牌流動小販（流動車）抽取軟雪糕樣本進行化驗。檢測結果顯示，該樣本的大腸菌群含量高達每克310個，遠超法例規定的每克100個上限。

涉事流動車須全面清潔消毒

食安中心已就有關違規事項通知牌照負責人，並指令其即時停止售賣及銷毀所有受影響的軟雪糕。同時，中心亦已向負責人提供相關的食物安全與衞生教育，並嚴格要求為該流動車進行徹底的清潔及消毒工作。

超標反映衞生欠佳 未必引致中毒

根據《冰凍甜點規例》，任何供出售的冰凍甜點，每克不可含有多於100個大腸菌群。違例者一經定罪，最高可被判罰款一萬元及監禁三個月。食安中心解釋，大腸菌群含量超出法例標準，主要顯示產品的衞生情況欠缺理想，但並不代表必定會引起食物中毒。當局會繼續跟進事件並採取適當行動，以保障市民健康及食物安全。

 

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