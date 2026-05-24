長洲太平清醮．直播｜飄色巡遊盛況！「小甯漢豪」諷刺圍標、「小陳美寶」呻兩蚊兩折︱持續更新

【佛誕/長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯/搶包山】一年一度的長洲太平清醮於5月21日至25日舉行，而壓軸重頭戲「搶包山決賽」將於5月25日凌晨零時在長洲北帝廟遊樂場上演。至於太平清醮重點活動之一的「飄色巡遊」今午（24日）2時開始，至4時45分結束。《星島頭條》直播飄色巡遊盛況、持續更新現場情況。

飄色巡遊以長洲北帝廟遊樂場作起點，途經新興街、大興堤路（部分）、中學路等，再回到起點。主辦單位「香港長洲太平清醮值理會」在下午1時半起步前，於長洲中興街風水里舉行太平清醮會景巡遊典禮。

【15:10】有多名色芯扮演港隊運動員，包括港足門將葉鴻輝、單車運動員李思穎，以及乒乓球運動員等。

【14:50】有色芯扮演「小陳美寶」和「小孫玉菡」，隊伍人士亦手持「加加減減、兩蚊兩折」手牌，配以港鐵、巴士、小巴、渡輪等模型，反映公共交通不斷加價。

【14:20】有色芯身穿淺色正裝、佩戴眼鏡扮演發展局局長「小甯漢豪」，她手持「加強版招標妥」的手牌，諷刺圍標問題。亦有色芯分別扮演「入油員」和「中東油王」諷刺油價高企，「入油員」更手持噴水槍模仿「入油」。

【14:00】飄色巡遊隊伍在長洲北帝廟遊樂場出發，市民及遊客夾道觀看，惟天氣炎熱，不少人要「擔遮」、「撥扇」消暑。小色芯在高溫日曬下，仍不時向遊人揮手、做心心手勢和派飛吻。

攝影：蘇正謙、汪旭峰

五大主題 包括諷刺油價高企及圍標

長洲新興街街坊會主席梁兆昌表示，今年報名色芯的人數突破千人，挑選出約450名小朋友試鏡，最終有9人成為色芯。今年飄色製作五個主題、緊扣時下熱話，分別是「高不可攀」、「一網成禽」、「大圍收」、「馬上富足」及「乘人之苦」。

其中「一網成禽」講述假裝被車撞倒詐財的碰瓷黨，色芯則扮演傳媒和律師、醫生；「高不可攀」則反映近期油價高企，用木梯、車輪包裹「色梗」，代表油價節節上升，色芯分別扮演中東油王和入油員；「大圍收」則源於政府近來積極打擊「大維修圍標」，冀未來可杜絕不法活動，色芯們會扮成政府官員。

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為有效疏導搶包山決賽後離開長洲的龐大人潮，運輸署聯同渡輪及巴士公司將實施以下特別交通安排：