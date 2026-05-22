每日雜誌｜「具身智能」走進生活 造成傷亡責任誰屬 法律界料舉證相當困難 籲政府研針對性立法

當人工智能（AI）有了「身體」，能夠自主移動、搬運、巡邏，甚至協助照顧長者與兒童，過去只存在於科幻電影中的場景，正逐步走入現實。有學者指出，隨着內地機械人供應鏈日趨成熟，零件更換與產品迭代周期有望進一步縮短，推動具身智能走向商業化；香港擁有高密度城市環境及完善城市基建，適合作為具身智能的實際應用與測試平台。不過，有法律界人士關注，若具身智能造成傷亡，由於涉及複雜技術與數據資料，相關案件的舉證或相當困難，認為政府有需要重新檢視現有法例，甚至研究針對AI立法。

「具身智能」將AI結合機械人等載體，使其具備與物理世界交互的能力。中文大學「香港具身智能實驗室」聯合總監李鐘毓表示，傳統AI透過語言模型可以與人對話，及視覺模型進行影像辨識，但具身智能則進一步加入決策與行動能力，並對環境產生影響，例如能舉起水杯、開門、移動物件等。過程中，機械人會持續產生數據，再利用這些數據不斷學習及提升能力。

香港中文大學「香港具身智能實驗室」聯合總監李鐘毓表示，香港具備科研、資本、人才及高密度城市環境優勢。

高危環境作業減低人員風險

香港大學計算與數據科學學院助理教授李弘揚指出，目前本港大部分具身智能應用仍處於試點或示範階段，預計會優先在勞動力短缺、具風險的工作環境中大規模使用。其中，大型物流行業被視為重點發展方向，例如在港口、機場貨運碼頭及跨境倉儲中，具身智能已在貨板堆疊、分揀及「最後一公里」搬運等工作上展現能力。

他續指，隨着香港人口老化加劇，具身智能也可協助生命體徵監測、輔助操作、院內樣本與藥物運送等工作。此外，高危環境作業亦是被低估的重要領域，例如電子廢料拆解、化學廢物處理、高樓外牆及隧道檢測等，涉及重金屬、尖銳零件或密閉空間，使用具身智能可減低人員風險。

李鐘毓表示，團隊研發的全地形四足機械人已應用於回收高爾夫球；目前正進一步研究樓道巡檢，讓機械人在樓梯及狹窄的走道中進行夜間巡邏，並希望延伸至危樓及坑道等危險區域。

他說，具身智能亦有機會應用於消防與公共安全，例如前往高層火場，協助滅火及搜救，也可以應用於郊野公園內的垃圾清理、植物保護及緊急救援等工作。具備教育模型的具身智能，甚至能透過人形外觀與肢體互動，改善兒童的交流障礙。

內地具身智能在超市模擬環境下，進行分揀貨物的訓練。 新華社

大型物流業應用減省人手

李鐘毓認為，隨着內地供應鏈日趨成熟，機械人成本將持續下降，未來或與一部智能手機的價錢相若，香港具備科研、資本、人才及高密度城市環境優勢，可結合內地製造能力，推動具身智能產業發展。

物流業界長期面對人手短缺問題，香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，由於很多工序屬於體力勞動工作，招聘一直困難，若未來有具身智能協助，相信對業界而言是很大的支援。惟他指出，不同物流範疇對具身智能的適用程度各異，以海運和陸運為例，具身智能只需將貨物放入貨櫃或車卡，相對容易處理，亦有助減省人手；空運則成本較高，務求善用所有載貨容量，目前較依賴傳統人手經驗與即場判斷能力。

他解釋說，在空運裝板時，若貨物略超出要求尺寸，人手仍然可能透過按壓、重新調整擺位等方式，令貨物符合飛機載貨要求；若交由具身智能處理，系統則可能直接判定貨物「超標」，並將整件貨物移至另一塊裝板處理，反而有機會增加成本。

全地形四足機械人能自主穿越崎嶇及具挑戰性的地形。

香港安老及復康服務聯會主席李伯英亦關注，雖然具身智能可協助長者洗澡等照顧工作，但電子設備始終有使用壽命，一旦在過程中發生故障，對長者造成傷害，恐引發複雜的法律責任問題。

大律師陸偉雄表示，具身智能以實體形式存在，一旦做出傷害性行為，可循刑事或民事追究。他指出，若研發者或操作者蓄意操控具身智能傷人或犯法，相關人士須負上刑事責任；但若機器人是在自主學習中產生偏差而傷人，因機械人無法承擔刑責，且研發者無犯罪意圖，「理論上不能有任何刑事責任。」

但他強調，民事責任依然存在。他以院舍內使用具身智能為例，研發商和製造商理應預見機械人可能因系統失靈或計算漏洞而導致長者傷亡，若最終證明產品設計有問題，或操作者及營運機構沒有按照指引操作，均會視為未盡謹慎責任，在法律上構成疏忽，「因此受影響的人士，可以循民事要求這三類人士作出金錢上的賠償。」

數據權屬私隱問題仍待定論

然而，他預料舉證的難度頗大，由於相關技術數據儲存於計算機系統或機械人體內，一般市民難以獲取，「究竟是因為設計出了問題，還是操作者的失誤，我們不得而知。」若聘請專家分析，成本隨時高於賠償金額。

陸偉雄另補充，具身智能自主學習生成的數據權屬，目前並無清晰定論，仍有待商業買賣合約條款中釐定。至於私隱保障，他指出現行《個人資料（私隱）條例》落後於AI發展，而《開發及使用人工智能道德標準指引》亦欠缺法律約束力，他呼籲政府不能故步自封，必須參考內地及海外經驗，重新檢視現有法例或針對AI專門立法。

具身智能可應用在物流、養老及醫療等多個領域。 新華社

對於是否需要立法規管，李鐘毓認為，目前研究大多仍在可控與封閉場景下進行，因此安全風險相對有限。但他同意，當具身智能進入大規模應用階段後，則必須建立成熟的法律與規範，為行業發展提供保障及指引。

李弘揚表示，要建立健康的具身智能生態圈，可從兩方面下手，包括政府與本地大學合作，建立覆蓋粵港澳大灣區的具身數據平台，並向研究實驗室及初創企業開放，讓香港成為區域數據樞紐，及加速模型訓練；另可資助由大學與企業共同營運的具身智能實驗室，將科研成果更快轉化為經濟效益。

傳統崗位面臨替代危機 學者：轉向更具創造力工作

人工智能（AI）浪潮席捲全球，不少傳統崗位正面臨被取代的危機。對於進一步發展具身智能會否加劇失業情況，有學者認為，具身智能旨在將人類從重複、枯燥及危險的勞動中釋放，從而轉向更具創造力與價值的工作，甚至有望創造新工種。

內地近年積極發展具身智能。 新華社

中大「香港具身智能實驗室」聯合總監李鐘毓表示，具身智能的定位應是協助人類提升效率，而非全面取代人手。他以大型語言模型為例指出，AI的出現確實改變了工作模式，卻沒有完全取代人力，反而令部分從業員可以減少處理重複枯燥的工作，將時間放在更有創造力及價值的事情上。此外，一些危險或對身體負擔較大的工作，例如搬運重物等，長時間勞動容易導致職業勞損，機械人則較適合持續執行這類任務。

他亦認為，隨着具身智能逐步普及，將帶動更多新職位出現，例如機械人設計、組裝及製造等工作，因此未來更重要的是學習如何與AI協作。

香港貨運物流業協會主席劉浩然表示，近年AI技術進步急速，無可避免令許多工序開始減少人手需求，包括搬運及貨物分揀等。他指出，本港營商環境長期面對租金及人工成本高昂的壓力，若企業能透過具身智能減省人手及管理開支，相信對業界具一定吸引力。

惟他強調，部分行業重視人與人的關係，並非AI可以完全取代，「怎樣善用方便的科技，同時保留人手的優勢，需要在兩者之間取得平衡。」

香港安老及復康服務聯會主席李伯英指出，長者普遍渴望與人接觸，特別是與熟悉、關心他們的人建立互動。院舍職員與長者經過長時間相處，已建立默契，有時只需一個眼神或動作，便能理解對方需要，這種情感互動仍非具身智能短期內可以取代。

他又補充，目前安老院舍受《安老院實務守則》和《安老院條例》規管，當中嚴格限制了人手比例及不同專業人士的配置，若日後引入具身智能處理護理工作，相信也要政府先修訂相關守則及法例，方能真正落實應用。

記者：潘明卉