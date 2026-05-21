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深圳文博會｜文創處率業界參與 香港館首增設展銷專區推廣本地文創

社會
更新時間：18:49 2026-05-21 HKT
發佈時間：18:49 2026-05-21 HKT

文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處率領業界，於今日（21日）至周一（25日）參與在深圳舉行的第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會。今屆設立的香港館以「開箱香港」為主題，並首度增設展銷專區，展出及發售逾百件本地品牌及創作單位作品，向大眾推廣香港文創產業。

盲盒概念展示香港設計潮流

文化體育及旅遊局轄下文創產業發展處率領業界，參與由5月21日至5月25日在深圳舉行的第二十二屆中國（深圳）國際文化產業博覽交易會，透過設立香港館及首度增設的展銷專區，全力推廣香港文創產業。

文體旅局副局長劉震（右四）及其他嘉賓出席香港館開幕式。政府新聞處圖片
文體旅局副局長劉震（右四）及其他嘉賓出席香港館開幕式。政府新聞處圖片
香港館以「開箱香港」為主題。政府新聞處圖片
香港館以「開箱香港」為主題。政府新聞處圖片

文體旅局副局長劉震在香港館開幕式上表示，特區政府主動對接國家「十五五」規劃，並深度參與粵港澳大灣區建設。劉震指出，本屆深圳文博會屬重要文化盛事，香港會積極把握國家戰略機遇，通過展示及展銷形式推動跨領域文化交流，助力香港進一步融入國家發展大局。

香港館增設展銷專區 涵蓋非遺及藝術玩具

今屆深圳文博會香港館以「開箱香港」為主題，以「盲盒」為構思展示九個香港品牌及創作單位共逾百件作品，藉此介紹香港設計潮流。館內首次設立的展銷專區，提供80多款精選香港文創產品供訪客現場選購。

展銷專區供訪客現場選購的香港文創產品。政府新聞處圖片
展銷專區供訪客現場選購的香港文創產品。政府新聞處圖片

當中部分產品來自文創處與「故宮文創」合辦、於北京故宮博物院內展示的「香港文創薈萃」系列，涵蓋香港非物質文化遺產及藝術玩具等主題；其餘產品則來自香港館參展單位及曾接受文創處資助創作的設計師。展期內，香港館亦將舉行多場講座及工作坊，探討傳統手工藝及城市景觀等議題，讓觀眾能近距離接觸香港設計師的創作過程。

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