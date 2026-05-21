美麗香港環境節｜濕地公園6.5免費開放 6.5至6.7到「綠在區區」回收可獲雙倍「綠綠賞」積分

為響應由國家生態環境部發起、粵港澳三地聯合舉辦的2026年六五環境日國家主場活動，以及慶祝環保署成立40周年，環境及生態局和環保署將於6月期間舉辦「美麗香港環境節」，推出多項特別活動及優惠。其中香港濕地公園將於6月5日免費開放，並提供免費公眾導賞團，市民於6月5至7日期間到訪「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分，以鼓勵持續實踐綠色生活。

6.2至6.7辦綠色設施導賞團 帶領市民參觀T·PARK[源·區]

此外，6月2日至7日期間將舉辦綠色設施導賞團，帶領市民參觀轉廢為能設施T·PARK[源·區]了解其運作、到訪識「碳」館加深對碳中和的認識，以及實地探索塱原自然生態公園，近距離認識本地珍貴的自然生態。同時，環保署6月期間舉辦生態導賞團，以展示本港在海洋生態保護方面的努力。生態導賞團會遊覽早前獲選為全國「美麗海灣優秀案例」的大鵬灣，欣賞美麗海灣「水清灘淨、魚鷗翔集、人海和諧」的美景。

環保署及漁護署將於6月6日及7日舉辦海岸及山林清潔活動，推動全民參與。6月6日，環保署會參與中國沿海省（區、市）生態環境志願服務聯動活動，屆時香港將與內地不同省市同步開展清潔海岸行動；翌日（6月7日）漁護署在郊野公園及香港地質公園舉辦清潔活動。透過參與清潔海岸及山林活動，公眾可親身體驗環境污染與日常生活的關聯，從而推廣源頭減廢與海洋保育。同時，環保署亦聯動中小學、機構、大專院校、制服團體及非政府組織舉辦環保主題活動，推動各界關注環境保護。

6.5至6.7到「綠在區區」回收 可獲雙倍「綠綠賞」積分

環保署將展開「全民回收日」一系列宣傳教育活動，包括社區參與活動、合作夥伴推廣活動及創意短片大賽，推動全民參與源頭減廢和分類回收，讓綠色生活文化植根社區。市民於6月5至7日期間到訪「綠在區區」社區回收網絡進行回收，可獲雙倍「綠綠賞」積分，以鼓勵持續實踐綠色生活。環保署將於「綠在區區」回收環保站期間限定展示多項環境治理科技產品，讓市民了解政府如何利用創新科技提升環境管理成效，並親身體驗科技的實際應用。

國家生態環境部、中央精神文明建設辦公室等單位近年聯合地方政府，定期舉辦六五環境日國家主場活動，作為展示各地推進美麗中國建設成果及動員社會各界投身生態文明建設的重要平台。在國家生態環境部指導下，今年六五環境日國家主場活動將由粵港澳三地聯合舉辦，以「全面綠色轉型，共建美麗中國」為題，積極融入國家「十五五」規劃。