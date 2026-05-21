舉報濫用公屋︱單位改裝按摩店 擺放專業按摩床 陌生人頻光顧滋擾鄰里

房委會於去年推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至今年3月底，共接獲5,400宗實名舉報、25宗舉報成立。有違規個案涉嫌將單位改裝成收費按摩店，不時有陌生人上門光顧，滋擾鄰里而被揭發；亦有租戶在單位陳列大量音響器材，並於網上平台刊登廣告招徠顧客。

「舉報濫用公屋獎」計劃去年1月15日推出，截至今年3月底，房屋署共接獲5,400宗參與計劃的實名舉報，初步篩選後約900宗具備基本資料可進一步跟進，當中600宗已完成調查，餘下約300宗正處於不同調查階段。

小部分舉報非房委會出租公屋

已完成調查的個案中，有25宗舉報成立，包括去年8月公布的3宗涉及將公屋單位作商業用途及長期丟空單位個案，其餘22宗分布在不同地區的公共屋邨，主要涉及非經常持續居住、長期丟空單位、作商業或非住宅用途，以及虛報入息與資產。有公屋租戶涉嫌將單位改裝成按摩店，在屋內放置專業按摩床提供收費服務，引來陌生人頻繁上門光顧，對鄰里造成嚴重滋擾；亦有租戶把單位用作商業展銷，陳列大量音響器材，並於網上刊登廣告招徠顧客。相關違規租戶均已被發出「遷出通知書」。

至於餘下的575宗調查個案，大部分確認不成立，調查程序已經結束，主要原因包括單位並無濫用情況、屬誤會或舉報資料與事實不符；另有小部分舉報經查證後，發現涉事單位並非房委會的出租公屋。

房委會指出，雖然5,400宗實名舉報僅有約900宗可作進一步跟進，但計劃並未出現「濫報」或胡亂舉報，亦毋須耗費龐大的行政資源處理，從整體社會效益而言極具成本效益。