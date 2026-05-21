私家車雨中死火 消防員冒雨推車兼助截的士顯鐵漢柔情 網民：記得寫表揚信去消防處

與高空擾動相關的強雷雨區影響珠江口一帶，香港昨晚(21日)多處出現大暴雨及水浸，天文台在昨晚發出黃色暴雨警告信號；社交平台有網民發出街道變激流，水深及腰的影片及圖片。亦有網民的車輛在大雨中死火，一輛消防車途經現場，三名消防員更冒著大雨為網民推車，將它推出水窪。

冒雨推車兼協助截的士 盡顯鐵漢柔情

受助市民在社交平台Threads發文，指他們當時與親友吃完晚膳後，駕車回家途中卻遇上大雨拋錨。在等候拖車期間，一輛消防車途經現場，消防員見狀下車主動詢問是否需要協助，隨後更冒著大雨，徒手合力將載有四名成年人的私家車推出水窪，更額外推行了一小段路。隨後，消防員還邊推車邊讓司機嘗試重新啟動引擎，最終雖然未能成功，但消防員更熱心地協助他們截停的士，盡顯鐵漢柔情，其無微不至的舉動令網民倍感溫暖，大讚「真係麻煩晒消防員幫忙」。

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網民深受感動 建議寫信表揚致謝

網民將事件的影片發佈後，隨即有昨日剛巧經過同一地方的網民發布車Cam片，見到當時原來有四位消防員幫忙推車，事主亦有留言回覆表示感謝當日有份協助他們的消防員「辛苦佢哋」；不少網民看過事發經過後，紛紛大讚涉事消防員的行為充滿正能量，「消防員真係好好」、「消防同救護車救護員，佢哋同屬消防處，都係會主動協助市民，非常好。」更有人直指「記得寫表揚信去消防處」！不過也有網民擔心，消防員的行為是否「擅離職守」，建議事主先問問AI後才去信表揚。

