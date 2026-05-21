六合彩｜頭獎800萬攪珠結果出爐 齊來對冧巴！
更新時間：21:33 2026-05-21 HKT
發佈時間：21:33 2026-05-21 HKT
發佈時間：21:33 2026-05-21 HKT
第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。今晚9時15分截止售票，投注總額逾4000萬元。
今期攪出號碼: 5、7、13、15、27、31，特別號碼 : 16
五大幸運數字
根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出14次；其次為37，攪出12次；4、44及46則各攪出過11次。
10大最幸運投注站 屯門市廣場新晉最旺
馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。
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場外投注站
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地址
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頭獎次數
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1
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屯門市廣場
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屯門市廣場第三期地段277號地下
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48
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2
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中環士丹利街
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中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
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47
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3
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荃灣青山道
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青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
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41
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4
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尖沙咀漢口道
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尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
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41
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5
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上環干諾道西
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上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
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41
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6
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觀塘廣場
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觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15,M20,116號舖
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37
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7
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九龍灣德福
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九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
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36
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8
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大埔廣場
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安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
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35
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9
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上水石湖墟
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上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
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35
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10
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大埔廣褔道
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廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
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