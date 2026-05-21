六合彩｜頭獎800萬今晚攪珠 即睇5個最旺號碼、10大最幸運投注站！

第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。今晚9時15分截止售票。

五大幸運數字

根據過往資料，過往50期，最多攪出的號碼為28，攪出14次；其次為37，攪出12次；4、44及46則各攪出過11次。

第54期六合彩今晚（5月21日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎獎金高達800萬元。資料圖片

10大最幸運投注站 屯門市廣場新晉最旺

馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。