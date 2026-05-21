機場4月航空交通量持續增長 榮獲國際機場協會「2026年環保機場嘉許計劃」白金獎

香港國際機場4月份航空交通穩步上揚。月內，機場共接待旅客567萬人次，飛機起降量達34,445架次，分別同比上升9.4%及5.5%；貨運量則同比增加4.9%至423,000公噸。

4月大部分市場均錄得客運量增幅 內地及東南亞表現最佳

在復活節假期帶動下機場4月份整體客運量有所增長， 於4月3日單日客運量高峰超過21萬人次。按旅客類別劃分， 轉機／過境旅客帶動客運量上升，其次為訪港旅客。按地區劃分，大部分市場於4月份均錄得客運量增幅，其中以中國內地及東南亞表現最佳；中東市場因衝突持續成為唯一錄得跌幅的地區。

整體貨運量上升主要受轉口貨運帶動，其次為進口貨運，分別同比跳升20.2%及6.5%；而出口貨運量錄得的同比跌幅則收窄至0.3%。地區貨運表現好壞參半，歐洲及東南亞地區的增長持續抵銷北美及中東等市場的跌幅。

香港機場管理局財務執行總監李沛鏗表，隨着香港面對更具威脅的暴雨及颱風，這個獎項肯定機管局在機場應對極端天氣的努力。資料圖片

今年首4個月客運量升至2230萬人次

截至今年首4個月，客運量同比躍升13.0%至2,230萬人次，而飛機起降量則同比增多5.1%至135,090架次，與去年同期相比，貨運量則調高3.7%至163萬公噸。

過去12個月，香港國際機場的客運量達6,354萬人次，飛機起降量則為401,240 架次，分別同比跳升13.7%及6.6%；貨運量則同比增長2.9%至512萬公噸。

在國際機場協會舉辦的「 2026年環保機場嘉許計劃」中， 香港國際機場的「香港國際機場水浸應變應能力研究」項目於「年旅客量超過4,000萬人次的機場」組別中勇奪白金獎。

李沛鏗：獎項肯定機管局在機場應對極端天氣努力

香港機場管理局財務執行總監李沛鏗表，很榮幸獲得這項殊榮。隨着香港面對更具威脅的暴雨及颱風，這個獎項肯定機管局在機場應對極端天氣的努力。項目研究成果提升機管局的氣候風險管理能力。

由國際機場協會亞太及中東地區分會舉辦的「環保機場嘉許計劃」，旨在推廣積極降低航空業對環境影響的優秀環保方案。本年的獎項主題為 「氣候變化適應」，表揚在應對氣候變化方面表現卓越的機場。