佛誕｜高鐵、港鐵、金巴加密班次 金巴最密一分鐘一班 港珠澳口岸臨時便橋停用

佛誕假期將至，運輸署預計各陸路口岸將湧現大量本地市民、訪港旅客及跨境車輛。當局呼籲跨境出行人士盡量改用公共交通工具，並提早計劃行程。為應對人流，港鐵東鐵綫、高鐵香港段及多條跨境巴士路線均會加密班次，其中港珠澳大橋金巴於高峰期最密約一分鐘一班，以疏導旅客。

多項跨境交通加強班次

運輸署表示，已督促本地及跨境公共運輸服務營辦商在佛誕假期前後加強服務，以便利市民和旅客出行：

港鐵：將因應乘客需求，於不同時段加強東鐵綫來往金鐘至羅湖或落馬洲站的列車服務。

高鐵香港段：於5月22至25日期間，每日加開臨時列車車次往來香港西九龍站及指定內地站點。

穿梭巴士：加強港珠澳大橋穿梭巴士（金巴）及落馬洲—皇崗穿梭巴士（皇巴）服務，跨境人流最高峰時段分別可加密至平均約每1分鐘及2分鐘一班。

專營巴士及直通巴：增發跨境直通巴士配額，而連接各陸路口岸的本地專營巴士B線，其班次亦會提升至高於一般周末水平。

籲避開繁忙時間 留意特別交通安排

由於公共運輸服務等候時間或會較長，運輸署建議乘客考慮於非繁忙時間出行，並提早預訂跨境巴士車票。當局特別提醒使用港珠澳大橋往返珠海的人士，因連接大橋珠海口岸人工島及情侶南路的臨時施工便橋已停用，珠海口岸及附近道路在假期高峰時段交通將十分繁忙。

此外，駕駛跨境私家車出入境的人士需注意，落馬洲管制站及深圳灣口岸或會視乎現場情況實施特別交通安排。在車流高峰期，跨境私家車或需較長時間輪候過關。駕駛者應特別留意沿途可變信息顯示屏及交通標誌，如遇交通受阻需保持忍讓並遵從現場警員指示。大橋主橋行駛時亦不可佔用應急車道。

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