下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？

香港天文台早前預測，全年將有4至7個熱帶氣旋進入香港 500 公里範圍內。根據天文台多個AI模型，預料下星期將有颱風在馬尼拉一帶海面形成，路徑方面則各有不同。

Google FNV3 AI 模式的系集預報，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。台灣颱風論壇｜天氣特急﻿FB網頁圖片

根據台灣颱風論壇｜天氣特急﻿FB網頁表示，Google FNV3 AI 模式的系集預報，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。但目前模擬資料的差異仍非常大，不確定若颱風生成後的路徑，有些模擬結果偏向往日本南方海域北轉；有些則較接近台灣東方、琉球附近；少數甚至有往巴士海峽或南海方向前進的可能。論壇又指，由於現在仍屬中長期預報還有不小調整空間。

而根據天文台的AI模型伏羲，將在5月30日於菲律賓以東海域生成熱帶低氣壓，然後向南海方向前進，直闖香港的400公里範圍。

而根據天文台的AI模型風烏，該熱帶低氣壓料在關島一帶生成，其後逐步增加至熱帶風暴，移向日本以東海域。

根據盤古的預測，該熱帶風暴會在台灣以東海域掠過，向日本鹿兒島方向移動。

