Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？

社會
更新時間：12:34 2026-05-21 HKT
發佈時間：12:34 2026-05-21 HKT

香港天文台早前預測，全年將有4至7個熱帶氣旋進入香港 500 公里範圍內。根據天文台多個AI模型，預料下星期將有颱風在馬尼拉一帶海面形成，路徑方面則各有不同。

Google FNV3 AI 模式的系集預報，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。台灣颱風論壇｜天氣特急﻿FB網頁圖片
Google FNV3 AI 模式的系集預報，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。台灣颱風論壇｜天氣特急﻿FB網頁圖片

根據台灣颱風論壇｜天氣特急﻿FB網頁表示，Google FNV3 AI 模式的系集預報，菲律賓東方海面，月底前後將有一陣熱帶系統活躍期。但目前模擬資料的差異仍非常大，不確定若颱風生成後的路徑，有些模擬結果偏向往日本南方海域北轉；有些則較接近台灣東方、琉球附近；少數甚至有往巴士海峽或南海方向前進的可能。論壇又指，由於現在仍屬中長期預報還有不小調整空間。

而根據天文台的AI模型伏羲，將在5月30日於菲律賓以東海域生成熱帶低氣壓，然後向南海方向前進，直闖香港的400公里範圍。

而根據天文台的AI模型風烏，該熱帶低氣壓料在關島一帶生成，其後逐步增加至熱帶風暴，移向日本以東海域。

根據盤古的預測，該熱帶風暴會在台灣以東海域掠過，向日本鹿兒島方向移動。
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
6小時前
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
黎明佛山開騷妻女罕現身 8歲愛女超投入一特徵同老竇如餅印 妻子阿Wing零表情惹關注
影視圈
20小時前
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
馬浚偉履新衍生集團副主席  公開巨型辦公室優越環境  巨窗盡覽無敵山景擁私人咖啡角落
影視圈
18小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
19小時前
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
00:21
不適壯男路邊休息猝死搖搖椅上 網民生命討論成熱搜︱有片
即時中國
20小時前
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
港漂小紅書教9招「完美偽裝香港人」惹議 來港4年總結「扮港人」精髓 網民睇到一點急叫停：做咗即刻玩完｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
資料圖片
00:48
沙田乙明邨61歲男子墮樓亡 重案組跟進調查
突發
6小時前
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
00:48
沙田乙明邨六旬父廚房墮樓亡 警拘兩母子 揭曾為升學開支爭吵拉扯
突發
2小時前
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
港男搭高鐵商務座上廣州 ¥209包一餐+免費小食 大讚：豪華如飛機 惟網民1點認為不值得
旅遊
2026-05-19 19:47 HKT
瑞士20歲女擁6萬張Pokémon卡總值逾5億港元 破世界紀錄
即時國際
5小時前