消委會︱眼瘡復發未必純屬「眼挑針」 兩大病徵交替出現可致眼腫難消 附6大預防日常建議

眼瞼突發紅腫不適，不少人第一時間便會聯想起生「眼瘡」。這看似常見、甚或不痛不癢，數日便能自癒的輕微發炎，有時卻會紅腫加劇，即使紅腫消退，一段時間後仍可能在同一或不同位置反覆出現。消委會最新一篇《選擇》文章「眼瘡常復發？未必只是『眼挑針』」，綜合眼科專科醫生及中醫師的臨床意見，區分不同眼瘡的病徵，剖析誘發眼瘡的成因，以助消費者辨識潛在的警號，同時更會介紹治療方案及日常護理的要點，讓消費者避免因處理不當，而延誤診斷。

眼瘡分麥粒腫與霰粒腫

人們常以為「眼瘡」等同於「眼挑針」，但其實「眼挑針」只是眼瘡的其中一種。香港眼科學會副會長（內務）醫生楊珍珍指出，臨床上眼瘡可分為兩類，一類屬眼皮腺體的急性細菌感染（麥粒腫），即俗稱「眼挑針」；另一類則是眼皮腺體受油脂阻塞而形成的慢性炎症（霰粒腫）。

不同眼瘡可同時出現

「麥粒腫」外觀會出現局部紅、腫、熱、痛，中心可形成黃、白色膿點，觸痛感明顯，病程來勢急，通常在幾天內迅速腫起。至於「霰粒腫」，外觀呈圓滑、可在皮下移動的硬塊，常帶有異物感。較小的霰粒腫或需翻開眼皮才能從眼瞼結膜上發現，無明顯痛感，卻持久難消、不易自行消退，可能持續數周至數月之久。

楊珍珍表示，兩者存在不同但有一定關聯，「眼挑針」的急性紅腫膿包（麥粒腫），在炎症消退後若仍有分泌物殘留，可能演變成無痛的油脂腫塊（霰粒腫）；反之，原本因阻塞而形成的無痛油脂腫塊，若出現繼發感染，其症狀會與麥粒腫重疊。因此，這兩種眼瘡除了可各自獨立出現，亦有機會交替出現，甚至可能在上下眼瞼的不同位置同時存在。

兒童、愛化妝及特定習慣者屬高危群組

楊珍珍指出，任何人都有機會生眼瘡，但在臨床上，某些群體或具有特定生活習慣的人士，較容易出現相關問題，包括兒童、愛化妝人士、油脂分泌旺盛者、長時間配戴隱形眼鏡者等。

兒童： 由於眼瞼腺體尚未完全成熟，眼皮的皮脂腺管較幼細，較容易堵塞。加上兒童自制力較弱，眼睛痕癢或疲倦時或會揉眼，若手部衞生不足，細菌便可能帶到睫毛根部或腺體出口，增加感染機會。此外，由於兒童免疫系統仍在發展中，所以對局部感染的反應亦可能較明顯。

由於眼瞼腺體尚未完全成熟，眼皮的皮脂腺管較幼細，較容易堵塞。加上兒童自制力較弱，眼睛痕癢或疲倦時或會揉眼，若手部衞生不足，細菌便可能帶到睫毛根部或腺體出口，增加感染機會。此外，由於兒童免疫系統仍在發展中，所以對局部感染的反應亦可能較明顯。 愛化妝人士： 當描畫眼線、塗眼影、使用睫毛液或黏貼假睫毛時，化妝品多黏附於眼瞼邊緣，加上容易吸附空氣中的塵埃與細菌，或會堵塞睫毛毛囊及皮脂腺出口。若卸妝不徹底，殘留的化妝品與油脂長時間積聚於眼瞼，便可能為細菌滋生提供溫床。因此，愛化妝人士若沒有良好的卸妝習慣，長期下來較容易反覆出現眼瘡。

當描畫眼線、塗眼影、使用睫毛液或黏貼假睫毛時，化妝品多黏附於眼瞼邊緣，加上容易吸附空氣中的塵埃與細菌，或會堵塞睫毛毛囊及皮脂腺出口。若卸妝不徹底，殘留的化妝品與油脂長時間積聚於眼瞼，便可能為細菌滋生提供溫床。因此，愛化妝人士若沒有良好的卸妝習慣，長期下來較容易反覆出現眼瘡。 油脂分泌旺盛者： 本身屬於油性肌膚或患有玫瑰痤瘡的人士，皮脂腺分泌較多，阻塞風險亦較高。另外，免疫功能受損的人士，以及處於荷爾蒙波動期（例如青春期、女性月經周期失調、孕產期）的人士，也較容易生眼瘡。

本身屬於油性肌膚或患有玫瑰痤瘡的人士，皮脂腺分泌較多，阻塞風險亦較高。另外，免疫功能受損的人士，以及處於荷爾蒙波動期（例如青春期、女性月經周期失調、孕產期）的人士，也較容易生眼瘡。 長時間配戴隱形眼鏡者： 如配戴或移除鏡片前沒有徹底洗手，便會容易受細菌感染。若長時間連續使用，不但會使眼瞼邊緣受刺激，亦會增加腺體感染或阻塞的風險。

如配戴或移除鏡片前沒有徹底洗手，便會容易受細菌感染。若長時間連續使用，不但會使眼瞼邊緣受刺激，亦會增加腺體感染或阻塞的風險。 特定生活習慣者：愛吃煎炸油膩及高糖食物、經常熬夜、精神壓力大，或因而影響內分泌的人士，亦會令眼部油脂分泌變得濃稠，增加阻塞或發炎的風險。

綜合而言，上述因素會增加個別人士出現眼瘡的風險，但免疫系統狀況對所有人同樣重要。當身體抵抗力下降時，眼瞼對細菌的防禦能力減弱，不但較容易出現感染，亦可能令局部炎症較難消退，增加反覆發作的機會。

早期麥粒腫或霰粒腫可熱敷 出現三情況需手術

無論是早期麥粒腫或霰粒腫，熱敷都是常見而有效的輔助方法。楊珍珍指出，熱敷可促進局部血液循環，幫助腺體開口擴張，使堵塞的油脂軟化流出。當腺體疏通後，麥粒腫的膿液和霰粒腫的滯留物均有機會自行排出或逐漸縮小。但須注意，若麥粒腫炎症明顯或疼痛加劇，應停止熱敷，並改為短時間冷敷以減輕不適。同時，患者應盡快求醫，由醫護人員評估是否需要進一步治療。若自行在家進行熱敷，可留意以下做法：

以乾淨薄毛巾包裹溫熱的雞蛋，或用溫熱的濕毛巾作熱敷

控制溫度在40℃至50℃之間，或先在手背測試溫度，以免燙傷皮膚

每次熱敷約 10 分鐘，每日可重複3-5次

熱敷期間可輕柔地按摩眼皮，以促進腫塊的軟化和引流

切勿用力擠壓或刺破腫塊，以免造成細菌擴散或感染加重

熱敷後可用乾淨棉花球或卸妝棉，沾溫開水輕輕清潔眼瞼邊緣

楊珍珍指出，並非所有眼瘡都需要使用藥物。若屬未受感染的霰粒腫，或早期麥粒腫，一般毋須立即使用抗生素，可先透過上述熱敷及清潔方法改善症狀。當出現急性感染的麥粒腫，即明顯紅、腫、熱、痛等徵象時，醫生可能會處方局部抗生素眼藥水或藥膏。個別情況下，若感染情況較嚴重，亦可能考慮處方口服抗生素。若霰粒腫持續存在且未見改善，醫生亦可能視乎情況處方抗生素，或配合類固醇藥物，以控制慢性炎症。

若保守治療無效，或出現三種情況，醫生可能建議手術處理，包括麥粒腫已化膿且腺體腫脹明顯；霰粒腫體積較大或長時間未消退；囊腫反覆發作，或影響外觀與視線。

預防眼瘡6大日常建議

注重眼部衞生：日常可用棉花球沾溫水清潔眼瞼邊緣。如油脂過多，可用20倍稀釋的嬰兒洗髮露輕洗睫毛根部，保持腺體暢通；

預防性熱敷：曾復發的患者，建議定期以溫熱濕毛巾熱敷眼部，利用溫和熱力協助淤積的油脂排出；

切勿揉擦眼睛：眼乾或痕癢時應多眨眼或休息，避免用手直接揉眼，以防將細菌帶入眼瞼邊緣引發感染；

正確佩戴隱形眼鏡：配戴時務必注意手部衞生；若眼部出現不適，應立即停止佩戴；

規律作息與用眼：減少長時間使用電子螢幕以降低眼乾風險，如觀看螢幕超過45分鐘，應休息5至10分鐘。保持充足睡眠與規律作息，有助維持免疫力並穩定油脂分泌；及

調整飲食習慣：少吃辛辣、煎炸、油膩及高糖食物，並減少酒精與咖啡因的攝取，以防炎症加劇。

眼瘡雖屬常見問題，但不同類型的成因與處理方式並不相同。若腫塊持續不退、反覆出現或伴隨異常徵狀，應及早求醫。對於容易復發的人士，除了適當治療外，亦應從日常護理與生活習慣入手，才能有效減低風險，保障眼部健康。