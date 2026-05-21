每日雜誌‧人物誌｜街坊織人婆婆 不限年齡暖遍社區

編織是一門橫跨歲月、連結社群的工藝。社福機構每逢周三進行社區試驗項目「招織」，街坊到場織製禦寒衣物，在冬季向機構和無家者送暖。導師May婆婆自小編織，兒女長大後有餘暇進修，織物和刺繡皆精，再把昔日口耳相傳的技藝化為簡明扼要的教案，手把手教導學員看毛冷標籤、數針和起針。毛冷交織四載，團隊已編織逾2000件織物，有學生前來學藝應付功課，學成歸來答謝，讓她暖在心頭。編織半世紀，她認為，織物會記載着編織時的心情和故事，留住時間，盼團隊以針線連結彼此，讓編織的溫暖傳遍社區。

周三早上，20多位街坊聚首編織，為冬天「送暖」行動作準備。

「起針按住毛冷，外圍出，外圍入，原裝位出……」導師May婆婆的聲線嘹亮，活用口訣，以輕快的語速教學，務求把握時間向新同學傳授編織技巧。大夥兒一同研究毛冷標籤，了解挑選合適織針的要訣，量度織製手襪所需的毛冷長度，再一同學習起針，兩小時眨眼即逝。

活用捐贈毛冷織出禦寒3寶

20多位街坊埋首編織，緣於參與聖雅各福群會香港故事館社區試驗項目「招織」。計劃在疫情間啟動，活用街坊捐贈的毛冷，義務織製手襪、頸巾和帽子，簡稱為「禦寒3寶」，再在冬季向社福機構和無家者「送暖」。

首次「招織」課堂適逢清明節假期，吸引10多位街坊報名。 受訪者提供

May婆婆憶述，4年前參觀一位時裝設計師的針黹展覽，及後一行人到鄰近的茶樓相聚，提起其中一位街坊區太家中積存大量毛冷，遂提出在周三休館日籌辦編織試驗項目，「大家可能隨便亂說，但我『拍心口』答應，便認真起來。」

編織是一門橫跨歲月的工藝，過去香港沒有正規學校教授編織，人們向長輩學習，手藝一代傳一代。昔日May婆婆亦如是，兒時定睛看着母親用巧手織物，姊姊則用竹針編織，她便有樣學樣地在一旁繞毛冷，「舊時人人都會織。」後來踏入社會工作，不論坐電車、坐巴士或坐船，也會看到有人拿着毛冷和冷針，她笑言，「曾看別人織物過於入神，忘記下車！」

團隊主要織製「禦寒3寶」，包括手襪、頸巾和帽子。

她深明，口耳相傳的教學未必準確，便請教一位退休家政教師，希望編寫一份簡單易明的編織教案。她說，該導師簡明扼要，道出起針、高低針和埋針3大重點，她再花數日時間整合和編寫。教案在手，May婆婆由淺入深、循序漸進地教學，直言「編織又織又拆，不斷來回，並不容易」。

首堂課正值清明節假期，有10多位街坊報名，有媽媽牽着兩位小朋友到場、有年輕一代、有自小學習編織，亦有零經驗的新手。時至今天，「招織」已成為編織愛好者的聚腳點，歷來200多位學員累計編織超過2000件禦寒衣物。May婆婆難忘，除了灣仔鄰里，也有市民跨區到來，包括早年有幾位母親經朋友介紹，專程由深圳跨境到來學藝。

「招織」在疫情間啟動，至今已踏入第4年。 受訪者提供

大學生前來學藝應付功課

街坊鄰里外，有大學生特意前來學藝，以應付學校的功課。May婆婆說，部分學生要學織手套，在交功課評分後重回「招織」向她道謝，並希望把功課捐出「送暖」。她形容該是一份意想不到的禮物，當時在場學員一同鼓掌，感覺大夥兒也對「招織」有歸屬感，「同學成功交到功課又開心，已經無價。」

教學隨年月鞏固，她坦言，自己也是邊做邊學，並鼓勵學員互相協助，「聽完再教人會更『入腦』。」採訪當日有多位新同學加入，May婆婆坦言應付不暇，「入學」3年的資深學員隨即幫忙照顧師弟妹。她說，自己只會教授基本技巧，資深學員會鑽研不同花款的編織，當中不乏「勾針達人」互相切磋，即場勾出玫瑰花飾品，「希望他們鞏固基本功，再慢慢演變出自己的編織形式。」有織友笑言，年輕時早結婚，未有機會接觸編織，「現在玩個夠本！」

「招織」團隊織製出大型中秋兔子裝置。 受訪者提供

學員亦會共同編織出大型作品，發揮創意。May婆婆分享，學員同賀中秋，編織不同顏色的毛冷方格，再製成大型中秋兔子裝置；過去曾有人捐贈毛冷，當中夾雜一件尚未完成的毛衣，學員把該半製成品加工成背包，讓前人編織的心意流傳。另有組員自發織製其他禦寒衣物，如為輪椅人士織製大披肩等。May婆婆直言，每次看到受助者拿着禦寒三寶的照片，也好奇對方如何配搭不同款式和顏色的冷帽和頸巾，暖在心頭。

「招織」成員同賀中秋，一起繪畫花燈。 受訪者提供

加入「香港故事館」把手藝傳承

May婆婆居於灣仔區60多年，在兒女長大後才有餘暇進修，學習中國式刺繡，至1990年代尾租用利東街樓梯舖賣飾物，到近年加入「香港故事館」的大家庭，把手藝傳承。

編織愛好者會在家中囤積毛冷，甚或有無數尚待完成的織物，眾人笑言猶如掉入「黑洞」，深陷於編織之中。編織半世紀，May婆婆認為，織物會記載着編織時的心情和故事，其家中則有件「不會完成」的西裝外套，「就讓它停留在昔日的開心時光。」她說，西裝外套是最考工藝的織物之一，除了要織出衣服的形態，還要織到「關刀領」，充滿70年代的時尚感；昔日曾開始織製一件西裝外套，無奈衣服成形，卻久久未能完成衣領部分，「我不懂織，但不想改設計。」

織物會記錄人生不同階段，May婆婆指，過去編織西裝的開心過程、對「關刀領」的執着，記憶猶新，「就讓製作停下來。」如是者，外套一直放在家中角落，每年換季更衣，總會看到它，「我知道自己不會再織，但不想扔掉。」她笑言，近日女兒在家執拾，籲她扔掉不會再編織的物品，她堅持保留該外套，「或許這是我的『黑洞』，但我為此感到開心。」

毛冷交織四載，「招織」風雨不改聚會，學員已成家人，「這裏很純粹，大家過來織東西，編織『心靈』。」她坦言，現時已經78歲，每星期一課已是短期目標，期盼吸引更多人一同編織和送暖，「暖在心，暖在手，暖到他人手。」

全靠街坊口耳相傳建口碑

「招織」踏入第4年，聖雅各福群會香港故事館計劃主任曾志雄（Hugo）感恩，一場編織試驗得到各方支持，盼望能有不同地區參考和應用此模式，凝聚社會。

聖雅各福群會香港故事館計劃主任曾志雄（左）感謝區太（中）和May婆婆（右）幫忙。

Hugo難忘，籌備計劃時正值疫情尾聲，各行業均在努力復常，團隊當時十分憂慮沒人前來，故最初只計劃試驗1個月，喜見首次聚會已有10多位街坊前來，便成立網上群組，讓學員互相分享編織過程和作品，「全靠街坊人傳人建立口碑。」

曾志雄（右）和May婆婆（左）同為「招織」的核心成員。

他說，該項目一直維持「三無」：「無門檻」、「無資助」、「無間斷」，參加者經驗不拘，每周三上午10時至中午可隨時加入或離開，物資亦全靠成員自發捐贈及支持。他感恩項目讓不少街坊重拾編織的興趣，亦見證學員由「初哥」蛻變成資深會員，盼望不同地區能參考和應用「招織」的模式，讓地區社群健康地發展。

記者：仇凱瑭