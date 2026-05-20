居屋、綠置居及白居二︱房委會累計收10.5萬申請表 居屋佔9.9萬超額申請13倍

新一期居屋和綠置居今日( 20日 )截止申請，多名市民親身到場遞交表格。有市民坦言信心不大，形容今期競爭激烈，只求「搏一搏」，希望改善居住環境。有市民心儀啟德項目，認為配套完善，交通方便。亦有市民希望選擇將軍澳的項目，指地點環境開揚、空氣較佳。

新一期居屋申請超額13倍

房委會公布臨時數字顯示，累計收到約105,000份申請（包括網上及紙本）。其中，超過六成半申請者透過今期新增的精簡安排，一次過申請兩項計劃。在居屋方面，房委會共接獲約99,000份申請。以推售近7,000個新單位計算，暫錄得超額申請約13倍。房委會指出，由於今期首推合併申請，數字難與過往作直接比較，但仍反映市民對資助出售單位的需求持續殷切。政府強調，未來五年居屋供應量將增至近59,000個，較上一個五年期大增近五成，市民的置業機會將大幅提高。三項計劃預計將於今年第二季進行攪珠。

市民趕截止前交表 嘆綠白表調整增難度

27歲的馬先生首次申請居屋，他以一人單位申請，心儀啟德項目，認為位置方便返工，如抽不中亦不排除日後考慮購入二手樓。關於今期綠白表比例由四六比轉為五五比，他擔心影響抽中機會，加上身邊朋友多年未中籤，因此不敢抱太大期望。他表示剛大學畢業數年，現時與兩名室友合租單位，每月分擔約5000多元租金，另仍需償還學生貸款，坦言若中籤供樓經濟上可能都有些壓力。

余小姐則表示因工作繁忙，選擇在最後一日遞表，笑言「睇下最後一日會唔會容易啲抽」。她現時租屋居住，希望透過抽居屋改善居住環境，又指希望與父母同住，因此申請三人單位，心儀啟德啟陽苑，認為地點方便返工及生活配套完善。她指供樓壓力不大，因家人會共同承擔，認為抽中機會只有一半。

市民截止後到達被保安拒入

蘇太替兩名已滿18歲的子女遞交白表申請。她居於將軍澳，指今期最心儀將軍澳影輝苑項目，認為環境開揚、空氣較佳。她認為居屋比較實惠，因平時亦不需要使用會所設施，居屋較符合子女日後自住需要。對於政府調整綠白表比例安排，她表示不擔心，認為是否能抽中都是「睇天意」，又指部分單位預留予宏福苑受影響居民是應該的，強調若抽不中會繼續再試。

另有居於港島的申請者表示多年未有遞表，指現時租金昂貴，期望若能抽中居屋，可大幅減輕生活成本，但他預料今次抽中機會不高，又指理解部分單位預留予宏福苑業主和一些重建戶，强調今次純粹只是「撞彩」。

另有人在截止時間後到達，被保安拒絕進入，未能遞交申請。她解釋是為他人遞交申請而遲到，指自己花了數百元乘搭的士，準時在7時正到達房委會門口，對被拒進入感到不滿。

今期居屋5個項目為啟德啟陽苑、將軍澳影輝苑、屏山朗風苑、錦田匯熙苑及東涌裕豐苑，合共提供近7000個單位，售價150萬至480萬元。而綠置居九龍灣盛緻苑提供逾800個單位，售價168萬至354萬元。居屋及綠置居分別會於年底及下半年開始揀樓，其中2000個單位以特設銷售計劃形式，供已出售業權的宏福苑業主選購。

記者：蔡思宇

攝影 : 蘇正謙