長洲太平清醮｜飄色巡遊周日舉行 諷刺油價高企、圍標 街坊會：冀傳承兼帶旺長洲

【長洲/太平清醮/飄色巡遊/色芯】長洲太平清醮飄色巡遊將於周日( 24日 )舉行，其中長洲新興街街坊會以「高不可攀」、「一網成禽」、「大圍收」、「馬上富足」、「乘人之苦」作為飄色主題，緊扣時下熱話。《星島》記者率先直擊8位色芯，他們身穿精美服裝站在台上，向途經的街坊送上飛吻和愛心，引得眾人駐足圍觀，紛紛舉起手機拍照。長洲新興街街坊會主席表示，今年報名色芯的人數突破千人，挑選出約450名小朋友試鏡，最終有9人成為色芯。

今年飄色5個主題 包括諷刺油價高企及大維修圍標等

長洲新興街街坊會主席梁兆昌介紹，今年製作了五個主題，其中「一網成禽」講述假裝被車撞倒詐財的碰瓷黨，以攝影機、陶瓷花瓶和捕蟲網包裹「色梗」；色芯則扮演傳媒和律師、醫生。「高不可攀」主題是源於近期油價高企，巧妙地用木梯、車輪包裹「色梗」，代表油價節節上升，巡遊當日亦會模仿入油噴口，並設計了噴水裝置；色芯分別扮演中東油王和入油員。「大圍收」是源於政府近來積極打擊競投樓宇大維修工程當中的圍標問題，期望未來可杜絕有關不法活動；色芯們會扮成政府官員。

在長洲成長的梁兆昌，自4年前投身飄色活動，只為傳統文化後繼有人。今年50多歲的他在眾多飄色師傅當中算為最年輕，坦言傳統技藝若單靠老師傅，終有失傳危機，加上島內合適參與的小朋友不多，因此在4年前推行網上招募，慶幸今年報名人數突破千人，從中挑選出約450名小朋友試鏡，最終有9人成為色芯，「以前做色芯要識人介紹，最初招募只有10多人，有家長還以為是騙人，試了幾年後，口碑就做好了，希望人人都做得(色芯)。」

由參與設計、裝飾到小朋友上台，梁兆昌和一眾師傅也「落足力」籌備一年一度的巡遊。除了美觀，他直言更為着重穩固和保護性，「由早上11時到下午4時，他們在上面數小時，怎樣讓他們安安全全下來，才是最重要。由他們上飄色一刻，直到下來的一刻，自己的心才真真正正放低。」

今年飄色試鏡 首次加入製作平安包和參觀長洲戲院活動

此外，今年飄色試鏡首次加入製作平安包和參觀長洲戲院的活動，梁兆昌笑言要打造成「長洲特色 package (套裝)」，除了體驗飄色，一眾面試者可以親自製作平安包，「這個經驗對小朋友或是家長都不錯」，又預告來年會構思更多活動，像導賞團般帶着面試者遊長洲，但大前提是獲得贊助，「最重要是資源，有資源我們可以想很多，如果無資源就甚麼都不用想」。

他憶述，童年時長洲街頭相當熱鬧，飄色當日街上更是水洩不通，惟近年不少人北上消費，「連長洲人也北上」，加上大家旅遊模式改變，昔日本地客、旅客會選擇住一晚，現在則只是入來吃魚蛋、打卡便離開，故期望不論是飄色試鏡，還是太平清醮正日，也能吸引更多遊客到訪長洲、帶旺長洲，令淡靜的街道再添人流。為推廣飄色文化，他說今年10月亦會到石澳太平清醮作飄色演出，計劃會進行五台飄色。

記者 ：何姵妤

攝影：蘇正謙

