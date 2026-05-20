保良局舉辦「百人長者婚宴」 參與長者總年齡逾8000歲 披禮服嫁衣圓婚禮夢

保良局今(20日)舉辦「圓善人生•百歲芳華」百人婚宴活動，並邀請了保良局屬下13 間院舍約100位長者參與，讓他們穿上婚紗、禮服或裙褂，締造浪漫回憶。一眾參與長者的總年齡超過8000歲，當中最年長者已屆98歲高齡，亦有長者已結婚超過半個世紀。

為了讓長者切實感受到婚禮的喜慶氣氛，以及一圓部份長者舉行婚禮的夢想，活動以傳統婚宴熱鬧場面進行，不但安排長者穿上婚紗、禮服或裙褂進場祝酒，更特設「早拍晚播」環節，記錄長者早上化妝及準備時的動人花絮。此外，活動亦融入創新科技元素，運用AI科技將長者昔日拍拖或結婚的照片轉化為影片，讓他們以全新方式回顧美好回憶。

現場設「道愛牆」讓來賓寫上祝福

婚宴現場更設有「道愛牆」，讓來賓為長者寫上祝福字句。整個活動融入「五道人生」中「道愛」與「道謝」的核心精神，鼓勵長者透過把感恩和愛意說出口，與家人建立更深厚的連繫，使生命故事更圓滿。

九旬伯伯分享「逃院」愛情故事

多位長者在婚宴上分享了他們的甜蜜愛情故事。其中90歲的王伯伯與83歲的王太太分享他們的「逃院」愛情故事。王太太指，當年生病住院覺得很悶，只說了一句想回家，他（王伯伯）竟然真的冒險帶她「逃院」，令她十分感動。王伯伯則笑指對妻子的要求從不拒絕，「因為能讓她笑，就是我這輩子最大的成就。」

另一對分享長者是96歲的姚伯伯和86歲姚太太，他們於1966年結婚，至今已有60年。他們表示，最好的愛情是風雨同舟的陪伴，年輕時一起為生活努力，老年時互相扶持，到現在一起入住院舍，閒時參加院舍活動，已經覺得好開心。

記者、攝影：蔡思宇