牙醫註冊條例｜8.24起生效 5.27提交立法會進行先訂立後審議程序

政府今日（20日）宣布，《牙醫註冊條例》（第156章）中關於牙科護理專業人員的條文，將於今年8月24日起生效，落實針對牙專人員職類中牙科衞生員的法定註冊制度。生效公告將於星期五（5月22日）刊憲，並於下星期三（5月27日）提交立法會進行先訂立後審議程序。

此舉是立法會於2024年7月通過《2024年牙醫註冊（修訂）條例》後的分階段實施安排。新註冊制度標誌着牙專人員（現包括牙科衞生員和牙科治療師）的專業地位邁出重要一步，並透過具規範的監管制度，確保其服務素質得以維持。

新制度下牙專人員須重新辦理註冊 此後每年須續領執業證明書

在新的法定制度下，牙科衞生員和牙科治療師將更名為牙專人員，並須重新辦理註冊，此後每年須續領執業證明書。香港牙醫管理委員會獲賦權評審其培訓課程、訂定註冊所需的資格，以及因應情況採取紀律行動。

《牙醫註冊條例》相關條文於8月24日生效，讓牙管會有充足時間完成必要的行政及準備工作，包括制訂詳細的註冊程序、為本地相關牙科衞生課程進行評審、擬備並頒布牙專人員的專業守則及指引，並及早處理現已被記錄在備存的名冊上的牙科衞生員的註冊申請，讓獲牙管會評審並認可的本地牙科衞生課程畢業生，在畢業後有足夠時間申請註冊。

至於牙專人員中的牙科治療師（目前僅限於在衞生署工作），相關條文將在加強其培訓及專業發展路徑後，於稍後階段實施。屆時，牙科治療師將可在公營或私營界別執業，配合其在提供牙科護理服務擔當更重要的角色。