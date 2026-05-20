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涉旺角地鐵站偷拍兩女子私密處 食環署助理小販管理主任被控2罪

社會
更新時間：15:00 2026-05-20 HKT
發佈時間：15:00 2026-05-20 HKT

食環署助理小販管理主任涉嫌於今年5月在旺角地鐵站偷拍兩名女子，被控兩項非法拍攝或觀察私密部位罪。案件今早在西九龍裁判法院首次提堂，辯方申請押後至8月11日再訊，待提供法律意見，獲裁判官批准，期間被告准以$5000保釋，另須到警署報到。

44歲被告許智恆，被控於2026年5月4日，在香港旺角港鐵站大堂至B2及E2出口樓梯拍攝女子X及Y的私密部位，而拍攝情況是若非遭拍攝，該部位本來不是可讓人看到的，及被告為了性目的或不誠實地作出以上所描述的行為，及不理會自己以上所描述的行為是否獲得女子X及Y同意。

案件編號：WKCC2332

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