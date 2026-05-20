私隱公署審查60間機構使用人工智能情況  無發現違反《私隱條例》

私隱專員公署繼於2024年及2025年完成兩輪循規審查後，於2026年1月展開新一輪循規審查，以了解人工智能在香港的最新應用情況，以及其對個人資料私隱所帶來的影響，從而進一步推動人工智能治理及安全發展，公署今（20日）發表審查結果，顯示過程中並無發現有違反《私隱條例》相關規定的情況。

為積極對接國家《十五五規劃綱要》，貫徹落實香港特別行政區政府推動「人工智能＋」發展的施政方針，並促進各行各業更安全及負責任地使用人工智能。私隱專員公署是次審查涵蓋60間機構。除銀行及金融、美容、教育、政府部門、保險、醫療、公用事業、零售、社會服務、電訊及運輸等於2025年審查已涵蓋的行業外，亦新增會計、餐飲、創新及科技、物流及物業管理行業，以更全面了解不同界別在使用人工智能系統時，在收集、使用及處理個人資料方面是否符合《私隱條例》的相關規定。

私隱專員公署現已完成是次循規審查，過程中並無發現有違反《私隱條例》相關規定的情況。資料圖片

私隱專員公署現已完成是次循規審查，過程中並無發現有違反《私隱條例》相關規定的情況。

私隱專員鍾麗玲表示，是次循規審查結果顯示，人工智能正迅速融入不同行業的業務營運。而應用範疇由日常行政支援、客戶服務、市場營銷、風險管理，擴展至技術研發、人力資源管理及企業傳訊等不同層面。

她指，樂見所有受審查機構在透過人工智能系統收集及／或使用個人資料時，均已制定「收集個人資料聲明」、訂明資料保留期限，並採取適當的保安措施。而大部分機構採取「人在環中」的人為監督方式，並定期為人工智能系統進行內部審核及／或獨立評估，顯示業界在應用人工智能時保持審慎態度。

相關新聞：

私隱公署公布新一輪AI審查結果 逾四成AI系統涉個人資料 專員：須正視潛在私隱風險

