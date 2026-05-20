何伯認以摺刀刺何太 稱何太要離婚改嫁走佬 「激氣就攞刀插佢」

「何伯」何煊及何太葉秀定去年5月疑於屯門菁田邨互毆，雙雙被控有意圖而傷人罪。早前稱住院缺席聆訊的何伯，遭法官陳廣池懷疑「扮病」不出庭，並警告再缺席或撤其擔保後，何伯今早終現身區域法院，並承認控罪。陳官下令將何伯還押至6月3日，期間索閱心理報告以助判刑。

家門前以摺刀刺何太兼戳眼插鼻施襲

現年79歲的被告何煊，承認於2025年5月30日在屯門欣寶路10號菁田邨菁信樓25樓電梯大堂，意圖使葉秀定身體受嚴重傷害而非法及惡意傷害她。

案情指，案發日何太欲離開同居單位，返回內地家鄉，她在電梯大堂遭何伯從後用摺刀襲擊，她隨即轉身及抓着何伯持刀的手，2人糾纏期間雙雙倒地，何太繼而用手捏何伯的頸，何伯嘗試戳何太的眼和鼻，而何太則咬何伯的手。

何太當時曾大叫救命，她的兒子後來走出涉案單位及奪走何伯手中的摺刀。同層男住戶也聽到爭吵聲，出門查看時認出何伯和何太，看到何太跪在何伯身上以雙手掐住何伯頸項，他隨即通知大廈保安。

何太要離婚改嫁 何伯激氣「攞刀插佢」

女保安員巡樓期間接報25樓有人打架，到場時已見何伯躺在地上，何太及其子則坐旁邊地上，現場滿地血跡，女保安於是報警。

警方到場後先為何太止血，並在初步調查後拘捕何伯。在警誡下，何伯稱「因為佢（何太）要離婚改嫁走佬，所以我激氣就攞刀插佢」。何伯和何太均被送院治療，何太後枕部有兩處2厘米裂傷，及左手有一處2厘米裂傷，她接受治療後同日出院。

案情又提到，何伯和何太於2024年3月11日結婚，但2人關係後來變差，何太在社交媒體帳戶直播中多次表示想與何伯離婚。案發時，儘管2人婚姻關係緊張，2人與何太的19歲兒子仍同住於涉案單位。

何伯向警方表明願出庭頂證何太

何伯今天沒有律師代表，法官陳廣池在正式答辯前再三向他確認是否認罪和毋須請律師，最終何伯仍選擇親自行事及認罪。另外，何伯早前曾因住院而缺席聆訊，今庭上透露他在上星期五（15日）才出院，一共住院14日及動過手術，他表示「仲有肚痾」、「行樓梯腳步浮浮」。

陳官又關注，由於何太亦因事件被控及不認罪，案件排期明年2月開審，何伯會否為控方作證。控方今透露，警方已就此接觸何伯，得悉何伯願意出庭頂證何太。

另外，庭上透露何伯教育程度到小學，他於2010年開始退休。他在2025年有一項襲擊致造成身體傷害罪案底，該案中何伯在屯門兆康站用滅蟲噴霧噴射1名女事主，被判囚2月、緩刑兩年。控方指，何伯在該案保釋期間干犯本案。

官指判監無可避免

何伯今呈上親筆信，以及牧師和朋友為他撰寫的求情信，他又求情指「希望法官員大人從輕發落」。

陳官向何伯解釋，本案控罪為有意圖而傷人，最高刑罰可判處終身監禁，由於何伯願意作為控方證人及認罪，他將會獲得減刑，但他在保釋期間犯下本案亦是加刑因素。雖然案件性質簡單，但陳官認為須專業人士協助以理解何伯，故押後判刑及為何伯索取心理專家報告，並指「判監係無可避免」，下令何伯還押至6月3日判刑。

案件編號：DCCC1513/2025

法庭記者：王仁昌