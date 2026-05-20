每日雜誌｜嚴防拐喵之徒 「貓店長」須多重加護 律師教多招監控 減擁有權爭拗

近月接連有「貓店長」疑被偷走，大部分涉事者聲稱誤會貓咪是流浪貓，欲「救貓」才把貓帶走。貓店長人氣高。店舖「放養」寵物向來充滿爭議，惟貓咪性格有異，飼養方式是否適當難一概而論。有律師提醒店主應為寵物植入晶片、保留疫苗及獸醫紀錄等，並安裝監控系統，以減少寵物擁有權的糾紛。有飼主深明，保護動物意識與社區教育息息相關，冀大眾共同守護社區動物的安全。

多間店舖的「貓店長」深得市民喜愛，圖為旺角藥房的「吳生」。

多間店舖的「貓店長」深得市民喜愛，圖為旺角藥房的「吳生」。

今年3月，旺角一間藥房的明星貓店長「阻B」失蹤，其身上的藍牙追蹤器更失去訊號，最終翌日於藥房附近一間樓上賓館尋回。

藥房發言人李先生坦言，一直有擔心「阻B」被誤會當成流浪貓，故有為牠繫上貓繩和貓頸圈作「標記」，但把貓咪困在店內並不可行。他說，老闆曾為「阻B」繫上貓帶，惟牠欲出外走動，曾自行掙脫逃出；店員把貓咪留在房內，牠亦懂得跟着店員進出。意外發生後，店內有採取更嚴格的保護措施，現時每當「阻B」出外10分鐘，店員便會查看確保其安全，亦對陌生人加以警惕，「有些人對牠過分熱情，主動餵食或抱起牠，我們也會喝止。」他說，眾人已盡力加強保護「阻B」，惟若然有人故意偷貓，也防不勝防。

「阻B」平安回家後，貓迷爭相拍照。

誤當流浪貓 警惕陌生人

同月，新蒲崗水果店貓店長「寶寶」亦疑被人捉走，幸得粉絲通報的士電召台，並在社交平台發出「尋貓啟事」，涉事女子即日歸還貓咪，稱誤當貓咪為流浪貓。「寶寶」的主人陳太亦言，貓咪愛出外走動，無法繫繩留在店內。周末工作忙碌，她只會信任相熟的粉絲帶貓咪出外「放風」。

社交媒體專頁「隨貓隨影」自2017年起分享在社區拍攝的貓店長美照，該版主分享，貓咪性格有異，有些喜歡與人互動，有些較害羞不會離開店舖，多年前已時有疑似「偷貓」事件，而店舖寵物的飼養方式各異，取決於店主對貓咪的緊張程度，「由不准觸摸到任由貓咪遠離舖頭『自由行』也有。」

事實上，店舖「放養」寵物向來充滿爭議，除了有機會被誤當作流浪動物引起誤會，時有寵物誤闖車道，險象環生。全球不少地區設有針對照顧動物的相關法例，如台灣要求寵物出入公共場所應有7歲以上人士陪同，違者可處3000元至1.5萬元罰鍰；不論寵物是否懂得過馬路和看車，只要飼主放任寵物在無人看管的狀態下自行外出，已屬違法。

歐洲議會早前通過全面保護貓狗法規，其中一條禁止照顧貓狗的人士把貓狗長期綁在固定物件上（醫療需要除外）。「隨貓隨影」版主說，部分店主失去一隻貓咪後，認為把餘下的寵物困籠才是安全，故難以一概而論是否適當。

果欄貓店長「細細」愛到處走動，故主人為其繫上貓繩，以策安全。

部分有預謀餵食 待天黑拐走

近月至少有7宗貓店長疑被偷走事件（見表），儘管大部分皆已尋回，仍引起貓界關注。有不願具名的店主認為，部分貓店長被捉走是有預謀，並非誤會，「對方逗留近半小時，餵貓咪吃零食，再等天黑才行動！」他說，即使貓店長在外流連，實際距離店舖不足10步距離，若然對方認為貓咪是流浪貓，欲誠心收養，大可以詢問鄰近店主有關貓咪的事宜，而非一意孤行，「及後把貓咪歸還，再說一個『美麗謊言』，店主便無法追究。」

寵物被定義為「個人財產」

根據香港法例，寵物被定義為「個人財產」。香港動物法律及保護協會創辦人麥劍祺律師說，若有人在未經同意下故意帶走他人的貓咪，且意圖永久剝奪主人對該貓的所有權，或構成《盜竊罪條例》下的盜竊罪，潛在罪行或包括刑事毀壞和非法侵入。他續說，案件是否構成「盜竊」，很大程度上取決於意圖和具體情況，若某人真誠且合理地相信該貓隻是被遺棄、受傷或流浪的，或會影響其是否具備必要的詐欺意圖；反之，若有證據顯示該人士蓄意針對貓店長，隱瞞、拒絕歸還動物，或試圖向主人索要金錢或名譽以換取歸還，從刑事角度而言，該案件將處以更為嚴重的處罰。

貓店長人氣高，坊間更舉辦「貓店長選舉」。

網絡上曾謠傳，有不軌之徒欲捉捕明星貓店長北上「賣藝」。麥劍祺補充，若然動物受到傷害或處於危險之中，或可根據《防止虐待動物條例》所列的虐待動物罪行作出起訴。

在實際執法操作上，李先生坦言，當時決意追究，惟有關部門稱證據不足，終不了了之。他深明，保護動物意識與社區教育息息相關，除了飼主和社區共同努力，也要執法機構加強執法力度，才對不軌之徒有阻嚇作用。陳太也強調，動物同樣有生命，盼大家共同珍惜和愛護社區寵物，「將心比心，己所不欲，勿施於人。」

麥劍祺則提醒，店主應為寵物植入晶片、保留疫苗及獸醫紀錄等，並安裝監控系統，以減少寵物擁有權的糾紛。

靠社區網絡力量 貓貓失而復得

有貓店長飼主表示，事發後全靠社區網絡通傳，才能火速「尋貓」。

事發兩個多月，旺角藥房貓店長「阻B」已回復日常，經常在藥房外面的巴士站流連，陪同乘客候車。藥房發言人李先生稱，當日深夜才確認「阻B」失蹤，鄰近店舖早已關門，網民呼籲車主提供行車記錄儀片段，盼盡快尋回貓咪，警方亦落力幫忙，「如果『阻B』沒有大家喜愛，也無法引起這麼多回響。」後來，店主掌握貓咪所在位置，挨家挨戶拍門，終尋回「阻B」，警方亦以涉嫌盜竊拘捕一名婦人，他形容是「是網絡的力量」。

貓店長「阻B」已回復日常，常在藥房外的巴士站陪同乘客候車。

新蒲崗水果店貓店長「寶寶」的主人陳太同意指，貓咪平安回家，背後有賴社區網絡守護。她憶述，除了報警、通報的士台及在網上發文，事發時正值傍晚下班高峰時間，有4至5位男士自發在附近街口留守，留意有否可疑人士出沒；有移居加拿大的粉絲在社交平台看到消息，拜託年屆七旬的父母到場了解，盼略盡綿力尋貓，「很感激大家幫忙。」她感恩，「寶寶」的粉絲經常在周末前來探望，替她照顧貓咪和維持秩序，盼望社區共同守護貓店長。

記者：仇凱瑭