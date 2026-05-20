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天文台｜黃色暴雨警告信號生效 今日大致多雲 最高氣溫約29度

社會
更新時間：06:35 2026-05-21 HKT
發佈時間：21:43 2026-05-20 HKT

天文台在周四（20日）早上05時15分，天文台改發黃色暴雨警告信號。表示香港廣泛地區已錄得或預料會有每小時雨量超過30毫米的大雨，且雨勢可能持續。

與高空擾動相關的大驟雨及狂風雷暴持續影響珠江口一帶。

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有驟雨及幾陣狂風雷暴，初時雨勢頗大。最高氣溫約29度。吹和緩偏南風。

展望明日驟雨減少，天色好轉。週末至下週初部分時間有陽光及炎熱。

受高空擾動影響，今日華南天氣仍然不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離沿岸地區，明日驟雨減少，天色好轉。預料高空反氣旋會在週末至下週中期覆蓋華南沿岸，並為該區帶來普遍晴朗及持續炎熱的天氣。

天文台於凌晨2時40分一度發出發出紅色暴雨警告信號，至早上05時15分，天文台改發黃色暴雨警告信號。凌晨1時45分，天文台發出山泥傾瀉特別提示，指新界北部的雨量特別高，有機會引發山泥傾瀉。市民應留意山泥傾瀉風險，遠離斜坡。如市民發現所處地點附近發生山泥傾瀉，應立即離開，並在安全的情況下報警。

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