居屋2025︱招國偉料申請勝上期 倡宏福苑特銷貨尾回撥今期居屋︱新聞追擊

今期居屋及綠置居今日截止申請，公屋聯會總幹事招國偉表示，他個人今期收到的查詢較上期為多，相信今期除啟德啟陽苑較搶手外，鐵路上蓋錦田匯熹苑和將軍澳影輝苑亦具吸引力，加上政府收緊富戶政策，亦令公屋戶入表申請，估計最終申請數字或超過上一期的10.6萬宗。他又建議房委會考慮將宏福苑「特設銷售計劃」貨尾單位回撥今期居屋。

錦田匯熹苑、將軍澳影輝苑亦具吸引力

上一期居屋前年推出，共接獲10.6萬份申請，整體超額認購約14倍。招國偉預計，今期申請數字有望高於上期，因今期居屋樓盤地理位置較為優越，除了傳統上最搶手的啟德居屋，錦田匯熹苑和將軍澳影輝苑對申請者亦有吸引力，而政府收緊富戶政策下，部分公屋戶或因加租而申請居屋，「未必會買，但可申請先」。他個人收到不少關於今期居屋的查詢，相信申請反應可優於上期。

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宏福苑特銷貨尾回撥時間上許可

申請反應料勝上期，但房委會不擬將宏福苑「特設銷售計劃」剩餘單位回撥至今期居屋，令今期居屋僅有6,926伙新單位，遜於上期的7,132伙。招國偉表示，宏福苑「特設銷售計劃」涉2,000個今期居屋和綠置居單位，若行政工作上容許，房委會有條件將9月開始選樓後的剩餘居屋單位，回撥至第四季內開始選樓的今期居屋，供申請者選購，避免浪費資源，時間上可做到，毋須推延至下一期。

按現時選樓優先次序，白表非核心家庭需待全部100粒珠的白表核心家庭（夫婦、或由父母與未婚子女組成的家庭）完成選樓，排名第一的白表非核心家庭（較疏遠的親屬組合如兄弟姊妹一同申請）申請者才開始選樓。招國偉表示，上期居屋首次有白表非核心家庭選樓，並且所有非核心家庭均有選樓機會，但難估計今期白表非核心家庭的選樓機會。

他續指，申請者選擇以非白表核心家庭還是「分拆」以單人申請，需視乎申請者需要，舉例兩兄弟以非核心家庭選購300呎單位，未來或因有人結婚而需要搬遷。他又提到，若申請者心儀熱門樓盤，非核心家庭因位處隊尾，選購到受歡迎的啟陽苑細單位的機會或較細，反而因各樓盤預留一成配額予一人申請者，排最前的一人申請者反而有機會選購啟陽苑細單位。

記者：曾偉龍