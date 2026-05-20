居屋、綠置居2025︱6300重建戶可申優先揀樓 一般申請者憂盡掃靚盤 招國偉倡未來設封頂配額︱新聞追擊

居屋及綠置居申請今日截止，4條重建屋邨約6,300個受影響住戶可於今期居屋或綠置居以最優先資格選樓，令一般申請者擔心選樓機會受影響，假設有4%住戶購買居屋，便會買走252伙，高於最受歡迎的啟德啟陽苑200伙大單位的數目。公屋聯會總幹事招國偉稱，不排除重建戶可掃走較多受歡迎單位，隨未來重建屋邨增加，房委會可考慮仿效房協對重建戶選購資助出售房屋設「封頂」限額。

6300重建戶揀樓次序最高

今期居屋及綠置居分別提供6,926伙和857伙新單位，今日截止申請，除早前已撥出共2,000伙作宏福苑「特設銷售計劃」外，今期共有4條屋邨共15座大廈因受清拆計劃影響，合資格住戶購買今期居屋和綠置居，會享有最高選樓優先次序，據本報統計，共涉約6,300戶，包括華富邨華安樓、華樂樓、華昌樓、華泰樓和華建樓；彩虹邨碧海樓、金碧樓和丹鳳樓；馬頭圍邨洋葵樓和水仙樓；以及西環邨。

相關新聞：居屋2025︱「樓王」啟德啟陽苑 一分鐘直達宋皇臺站 坐享體育園配套 即睇呎價/交通/零售/校網

啟陽苑大單位或被盡掃

房署覆稱，不同屋邨清拆計劃住戶選購資助出售單位的比例或有不同，以2017年美東邨及白田邨屋邨清拆計劃為例，受影響住戶選購資助出售單位的比率約為10%至15%。由於受重建影響戶可選擇公布清拆安排後及目標清空日期前推出的居屋或綠置居單位，不一定參加今期計劃，故假設有4%選購今期居屋，則佔252伙，仍多於今期料最歡迎的啟德啟陽苑200伙大單位的數目。

公屋聯會總幹事招國偉坦言，受重建影響戶在選樓優次中排最高，不排除大部分啟陽苑大單位被重建戶掃走的可能，由於「長者家庭」、「初生家庭」和一人申請的配額已定，故只影響一般家庭的選樓機會。他表示，隨未來重建屋邨增加，每期可選購資助出售單位的重建戶亦將增加，建議房委會可效法房協為每一期居屋銷售設「封頂」配額，比例可按每一期樓盤的地理位置、受歡迎程度調節，亦可在重建戶中按遷出期分批設優次。

他又指，每個清拆計劃的受影響住戶選購資助單位的比例難一概而論，舉例去年九龍灣綠置居盛緻苑有180伙獲重建戶選購，相信大部分買家是彩虹邨重建戶。

年均推售1.2萬伙居屋

房委會資助房屋小組成員兼立法會房屋事務委員會副主席梁文廣表示，按過去經驗，購買資助房屋的重建戶佔比一般不多於10%，加上今期推售的盛緻苑對彩虹邨重建戶具吸引力，相信重建戶選樓對申請者選樓的實質影響很小。他認為，選購資助出售房屋選項是鼓勵重建戶遷走，較難對重建戶選樓施加限制，而未來資助出售房屋踏入「豐收期」，即使陸續有新的重建屋邨，重建戶選樓佔供應比例仍維持低位。

房署回覆，受重建影響住戶在不只一次銷售計劃中享有優先資格，且他們購買資助出售單位的比例只佔整體供應很小部分，對其他資助出售單位申請者的影響輕微；未來五年期房委會年均推售約1.2萬伙居屋，市民購買機會將大幅提高。

記者：曾偉龍