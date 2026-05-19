料西九高鐵站最快2030年飽和 運輸物流學會倡北都建新站 可選址洪水橋或粉嶺等地

香港西九龍高鐵站客運量屢創新高。香港運輸物流學會今日（19日）舉行記者會，預計高鐵西九龍站最快於2030年代後期面臨飽和，建議當局應及早於北都規劃興建第二條高鐵路線及車站，以對接國家沿海高鐵網絡。

香港運輸物流學會會長周文生指，西九龍高鐵站目前提供往來內地約110個高鐵站的直達服務，平均每日客流量達8.5萬人次。在周末及公眾假期，需求進一步攀升至平均每日約10.3萬人次，個別高峰日單日更高達約14.9萬人次，當中內地居民佔約49%，使西九龍站成為唯一一個內地居民使用量高於香港居民的陸路管制站。

料西九站2030年代飽和 北都建第二高鐵站

周文生表示，根據深圳口岸辦公室公布資料，西九龍站設計每日通關容量約為20萬人次。香港運輸物流學會研究推算，即使在保守增長情景下，西九龍站亦會於2030年代後期接近飽和；若按樂觀情景推算，更可能於2030年代初便超出設計容量。

鑑於大型鐵路基建需時逾10年規劃及興建，周文生強調必須於2020年代後期完成第二個高鐵站的相關研究，方能避免未來出現容量缺口。

周文生指出，對比大灣區其他城市，香港高鐵車站配置相對不足。深圳目前正營運5個高鐵站，並再興建3個，而香港僅設一個高鐵總站，計及深圳及香港人口比例，香港高鐵站仍然不足。隨大灣區人口預計於2030年前後接近1億，區內人口持續增長及功能融合深化，將長期支持高速、長距離的客運鐵路需求，建議香港把握國家高鐵「八縱八橫」網絡的發展機遇，特別是積極對接甬廣沿海高速鐵路走廊（寧波至廣州）等。

學會亦建議當局於北都興建第二條高鐵線及車站，潛在選址包括洪水橋、錦田、古洞及粉嶺等地，可與現有及規劃中的鐵路提供直接轉乘，包括北環綫、中鐵綫、港深西部鐵路、北環綫支線等，並及早預留走廊以減低收地成本及工程干擾。

研北都居民搭高鐵往西九龍站

對於新站選址及連接方式，周文生表示，需視乎現有土地用途藍圖能否配合，或需否修改規劃。他亦提到，內地已有市民選擇乘搭高鐵通勤，政府可探討北都居民利用高鐵前往西九龍站的可能性，甚至取代中鐵線部分功能。

至於有否足夠時間在西九高鐵站飽和前興建新高鐵站，周文生表示，這完全取決於政府的決心及財務安排，舉例政府從1989年拍板興建新機場，僅花9年時間便完成東涌新市鎮、北大嶼山公路、青馬大橋、西九龍填海區及西區海底隧道等多項大型核心基建，認為若具備同等決心與財力，相信興建單一高鐵站難度相對較低。