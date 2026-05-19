東涌綫延綫︱東涌西站主體料明年上半年完工 港鐵首用鑽挖機「原地掉頭」省時提效

港鐵正進行6個新鐵路項目，其中包括東涌綫延綫。港鐵今日（19日）簡介東涌西站最新工程進度，其中大堂層挖掘及樓板建造已順利完成，月台層施工亦正進行，預計主體結構於明年上半年大致完成，隧道鑽挖工程則於未來3個月內完成，整個項目目標於2029年完工，服務北大嶼山約30萬人口。

「由上而下」建站 減低社區噪音及塵埃

東涌西段由現有東涌站向西延伸建設，新鐵路隧道約1.3公里，並於逸東邨西面興建東涌西站，作為未來新終點站。工程現時已完成頂層樓板和大堂層挖掘及樓板建造，並正進行月台層挖掘及樓板建造；至於地面出入口及通風樓結構工程亦已展開，預計主體結構於2027年上半年大致完成，隨後將開展機電工程及安裝室內設備等。

港鐵公司項目執行主管──大嶼山李嘉良表示，東涌西站是地下車站，位於逸東邨旁邊，屬已發展社區，住宅林立令施工難度高。為減低噪音及塵埃影響，有別於過去的「由下而上」先挖掘、後建設的方式，團隊因地制宜採用「由上而下」施工方法，先建造永久頂板，形成隔音罩及防塵頂蓋。

港鐵首次完成隧道鑽挖機「原地掉頭」

李嘉良續稱，團隊採用逐層向下挖掘及建造大堂、月台，令工程可同時進行多項工序，例如在向下挖掘月台層的同時，大堂層可同步展開建造支柱、間牆等工程，做到上下層同步施工，提速提效，而成本大致相若，時間上亦較有優勢。

他亦提到，連接東涌站與東涌西站的隧道需穿山過海，面對堅硬花崗岩及海底淤泥等複雜地質，故決定採用隧道鑽挖機施工，鑽挖工序全程於地底進行，大大減低地面開挖面積及對交通的影響，開挖隧道時亦同步安裝隧道牆壁，施工效率較高。

他補充，港鐵是首次完成鑽挖機「原地掉頭」技術，過去一部長達一百米、重一千噸的鑽挖機在完成鑽挖第一條隧道後，需分拆及吊運到另一個啟動豎井重新裝嵌，再開始鑽挖第二條隧道。今次工程經過精密計算，將鑽挖機分拆成數節，用自行式模塊運輪車運載巨型組件，原地作180度掉頭後重組，大大減少大型吊運及地面運輸，並可縮小豎井佔地，大幅減低對社區的影響，更節省約一半啟動第二條隧道工程所需的時間。第二條隧道鑽挖已於去年展開，目前鑽挖機已穿越海底，餘下的隧道預計未來3個月可以完成。

記者：何姵妤

攝影：盧江球