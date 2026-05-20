《The Standard》中亞系列｜哈薩克擬延長港人免簽至30天 恢復香港與哈薩克直航談判中

哈薩克斯坦駐香港總領事Bauyrzhan Dosmanbetov接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時表示，隨著民間與官方聯繫日益緊密，哈薩克與香港之間的文化交流、旅遊和交通正在迅速深化。哈薩克與香港政府關係也變得更緊密，在政策、經濟和貿易等領域幾乎每周都進行官方交流。

哈薩克與香港文化交流正迅速深化

在文化領域，哈薩克的音樂和電影正在贏得廣泛國際認可。2021年，DJ兼製作人伊曼貝（Imanbek Zeikenov）憑藉其熱門單曲《Roses》榮獲格林美最佳混音錄製獎，成為歷史上首位獲得該獎項的哈薩克藝術家。同時，作為哈薩克Q-pop先驅的男團Ninety One在中國也收穫巨大知名度 。此外，一部哈薩克音樂電影將在香港東盟電影節展映，部分演員計劃訪問香港出席該活動。

哈薩克擬延長港人免簽至30天

旅遊業也呈現出強勁發展勢頭，哈薩克因徒步旅行和騎馬而變得越來越有名。該國壯麗自然風光通過一位知名自然博主傳播給全球觀眾，該博主已成為全球粉絲量最多的內容創作者之一。青年交流也在不斷增長，目前約有1,000名哈薩克斯坦居民常駐香港。在剛過去的復活節假期期間，90名本地中學生完成了哈薩克斯坦文化考察之旅。

Bauyrzhan Dosmanbetov透露，恢復香港與哈薩克之間直飛航班的談判正在進行中，重點是擴大貨運業務。官方已向一家航空公司提交提案，以建立經由哈薩克前往歐洲的貨運航線。雖然阿斯塔納航空（Air Astana）目前缺乏運營來港客運服務的機隊運力，但官員們正在審查一家航空公司提出的航線開通補貼申請 。此外，哈薩克正敲定一項協議，將香港遊客的免簽證停留期限從14天延長至30天。