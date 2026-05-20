《The Standard》中亞系列｜哈薩克斯坦駐港總領事：全面推進數字化 迅速轉型為全球科技中心

想像一下，走進哈薩克斯坦一家超市，拿起一條麵包和一盒牛奶，不需要現金、信用卡，甚至不需要手機，只需將手放在掃描器下即可完成付款。哈薩克斯坦駐香港總領事Bauyrzhan Dosmanbetov接受《The Standard》（《英文虎報》）專訪時表示，這並非未來的科幻場景，而是該國的日常生活，「不需要網絡，也不需要手機。你只需要『註冊』一次手掌，就這樣」。他表示，這種無縫的生物識別支付方式已經得到哈薩克90%商店支持。

哈薩克80%政府服務全面電子化

該服務由當地金融科技巨頭「Kaspi.kz」提供支援，遊客也同樣可以使用。遊客在領事館通過一天的流程取得身份編號後，只需在當地銀行進行40秒的生物識別掃描，即可完成開戶。「Kaspi.kz」的發展始於2002年，當時哈薩克首富、創辦人Vyacheslav Kim收購了前裏海銀行（Caspian Bank）。隨後，他與曾任私募股權投資人的執行長兼共同創辦人Mikhail Lomtadze一起，將這家傳統借貸機構轉型為一家在納斯達克上市的科技巨頭，業務涵蓋零售銀行、電子商務和支付。該公司目前擁有超過1,400萬活躍用戶，從根本上數位化了該國的消費格局。

掌紋支付只是哈薩克數位化轉型的冰山一角。Bauyrzhan Dosmanbetov表示，目前80%政府服務已完全電子化，居民只需點擊一下即可繳納稅款，並且無需實體護照即可搭乘國內航班。

哈薩卡建數據中心谷 運算能力可擴至10億瓦

該國將2026年宣布為「數位化與人工智慧之年」，旨在成為領先的數位樞紐。隨著新成立的人工智慧與數位發展部，智慧解決方案已開始整合至從內政到農業的各個領域。在這種數位便利的基礎上，哈薩克正將其雄心擴展到全球基礎設施，著手建立「數據中心谷（Data Center Valley）」。該項目位於北部城鎮埃基巴斯圖茲，預計將成為中亞最大的數據中心園區，運算能力可擴展至高達1吉瓦（約10億瓦）。

Bauyrzhan Dosmanbetov指出，該地區天然寒冷氣候為冷卻龐大的伺服器陣列提供了理想環境。更重要的是，該數據谷毗鄰該國最大的燃煤電廠，使其能夠以每度電僅2.5美分（約0.2港元）的極低廉價格提供能源。該項目預計將吸引約300億美元（約2,350億港元）投資，目前正與微軟和OpenAI等全球科技巨頭進行談判。

作為主要的鈾儲量國，哈薩克也正在建造兩座核電廠，以進一步提升其能源容量，俄羅斯國家原子能公司Rosatom和中國核工業集團為主要承包商。

Bauyrzhan Dosmanbetov補充說，哈薩克正在橫跨裏海鋪設一條高速海底光纖網路電纜，預計明年完工。該項目將與亞塞拜疆、土耳其以及更廣泛的歐洲連結，旨在提升整個歐亞大陸的數位連通性和數據傳輸。

哈薩克推人工智能驅動都市及最大溫室項目

Bauyrzhan Dosmanbetov表示，除了在全國範圍內推動數字化進程外，哈薩克還在推進具有里程碑意義的城市與農業發展項目，其中以即將建成的阿拉套市（Alatau City）及該地區最大的溫室項目為首。

阿拉套市是一座佔地88,000公頃、由人工智能驅動的大都市，目前正在前首都阿拉木圖以北約50公里處興建。該市被規劃為中亞地區的重要國際樞紐，預計到2050年將容納約200萬居民。城市將劃分為四個功能區，包括中央商務與金融區、知識與創新、工業與物流樞紐，以及休閒與旅遊區。

Bauyrzhan Dosmanbetov指出，該國已與美國喬比航空（Joby Aviation）以及中國峰飛航空科技道宇（AutoFlight）簽署協議，將在該市推出空中計程車服務，從而將阿拉套與阿拉木圖之間的通勤時間大幅縮短至僅15分鐘 。他亦透露，6月中旬，哈薩克副總理將訪問香港，以推介這座城市，副總理正尋求該市某些領域的投資。

他補充指，該國正在南部地區發展中亞最大的溫室，由一家中國大陸公司承建。該設施定於今年竣工，利用該國的天然氣和水資源，為國內外市場生產番茄、黃瓜和綠色蔬菜。通過採用先進自動化技術，該溫室降低勞動強度並優化產量，顯著提升哈薩克的農業出口能力。