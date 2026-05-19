律政司發表《香港刑事檢控2025》 強調獨立檢控權為刑事司法體系基石

律政司刑事檢控科今日（19日）發表2025年度工作回顧《香港刑事檢控2025》，報告以「踐行公義，矢志不移」為主題，回顧刑事檢控科在日益複雜刑事環境中，如何堅定維護法治、履行秉行公義者的職責。

楊美琪：檢控官以「踐行公義」為職志

刑事檢控專員楊美琪在序言中強調，根據《基本法》第63條，獨立檢控權是香港刑事司法體系的基石。檢控官以「踐行公義」為職志，致力確保司法程序的每一階段，均能以公平、公正及不偏不倚的方式，為罪行受害者、被告人以至整個社會伸張正義。

年報載錄刑事檢控科各項檢控工作數據，並透過概述分科職能及備受關注案件，體現檢控團隊竭力維持刑事司法體系高效運作的承諾。2025年刑事檢控科處理的案件涵蓋多類罪行，按數量由多至少分別為「不誠實行為的罪行」、「部門傳票」、「與藥物有關的罪行」、「暴力罪行」、「性罪行」、「由香港海關執法的罪行」，以及「由入境事務處執法的罪行」。

各級法院定罪率

刑事檢控科去年提供法律指引18,085次，較2024年的17,740次增加1.9%。由刑事檢控科檢控人員處理的案件總數按年上升3%，由外判律師處理的案件數目則下跌0.4%。定罪率方面，包括認罪案件的定罪率，以法院劃分，裁判法院為67.7%、區域法院95.1%、原訟法庭93.4%；經審訊後的定罪率，裁判法院為60.0%、區域法院76.0%、原訟法庭63.1%。

刑事檢控專員楊美琪強調，獨立檢控權是香港刑事司法體系的基石。

承辦國際會議 展現一國兩制下維護法治決心

律政司指，香港承辦由中華人民共和國最高人民檢察院主辦的「第十五屆中國—東盟成員國總檢察長會議」。會議匯聚約80名檢察人員，共同探討數字時代下打擊洗錢及腐敗犯罪的挑戰。這不僅是區域刑事司法合作的里程碑，更向國際社會充分展現了香港在「一國兩制」原則下維護法治的堅定決心與獨特地位。

《香港刑事檢控2025》現已上載至律政司網頁：www.doj.gov.hk/tc/publications/yrreviewpd2025.html。公眾亦可透過實體的「Justice Link」資訊卡，掃描二維碼直接獲取電子版全文。