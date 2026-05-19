六合彩︱頭獎3900萬今晚攪珠 即睇最幸運投注站及熱門號碼
更新時間：15:14 2026-05-19 HKT
發佈時間：15:14 2026-05-19 HKT
發佈時間：15:14 2026-05-19 HKT
第53期六合彩今晚（5月19日）攪珠，若以10元一注獨中，頭獎高達3,900萬元。截止投注時間為今晚9時15分。
五大幸運號碼
過往五十期六合彩中，開出次數最多的號碼為28，共開出14次；其次是46及37，各開出12次；44及45則分別開出11次。
10大最幸運投注站 屯門市廣場最旺
馬會3月31日公布，「最幸運投注處」易主，中環士丹利街投注處保持長達32年的紀錄被中斷，由屯門市廣場投注處以48次中頭獎次數，登上10大幸運投注站之首。
|場外投注站
|地址
|頭獎次數
|1
|屯門市廣場
|屯門市廣場第三期地段277號地下
|48
|2
|中環士丹利街
|中環士丹利街10-12號地下至三樓2號舖
|47
|3
|荃灣青山道
|青山公路 - 荃灣段 300-350 號，荃錦中心地下B2舖
|41
|4
|尖沙咀漢口道
|尖沙咀漢口道39-41號麥仕維中心地下
|41
|5
|上環干諾道西
|上環干諾道西3號億利商業大廈地下D - F及G1舖
|41
|6
|觀塘廣場
|觀塘開源道68號觀塘廣場地下G15,M20,116號舖
|37
|7
|九龍灣德福
|九龍灣宏開道16號德福大廈二樓4號舖
|36
|8
|大埔廣場
|安泰路1號大埔廣場地下商場七號舖
|35
|9
|上水石湖墟
|上水石湖墟新豐路134-140A號A地下
|35
|10
|大埔廣褔道
|廣褔道158-172號大埔商業大廈地下
|30
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