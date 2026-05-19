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21歲南亞裔地盤工詐騙運輸署免試發香港駕照 判入勞教中心

社會
更新時間：12:34 2026-05-19 HKT
發佈時間：12:34 2026-05-19 HKT

廉政公署早前起訴多名南亞裔男子串謀詐騙罪，指他們涉嫌向運輸署虛報合資格獲發香港駕駛執照，即他們持有認可的外國駕駛執照，可豁免參加本地駕駛考試。其中21歲地盤工早前承認1項串謀詐騙罪，主任裁判官張志偉今於東區裁判法院判刑，指案情嚴重，被告串謀他人用假文件犯案，取得香港駕駛執照後更曾違反交通規例，對其他道路使用者構成危險，終判處勞教中心令。

取得駕照後曾駕駛兼違例對他人構成威脅 

被告KHAN MUSHED，早前承認於2022年7月至2023年6月期間，在香港串謀其他不知名人士串謀詐騙運輸署，不誠實地訛稱他符合「免試簽發香港正式駕駛執照」的資格，從而誘使運輸署批出香港正式駕駛執照。

辯方今求情時，指被告有悔意，希望法庭考慮非監禁式刑罰。

張官指出，雖然被告認罪及過去無案底，但案情嚴重，被告串謀他人用假文件犯案，他在取得香港駕駛執照後，更曾駕駛車輛和違反交通規例，而他實質並不合資格駕駛，這對其他道路使用者構成威脅，非監禁式刑罰並不合適，考慮到被告年齡和早前索取的報告，終判處勞教中心令。

以假巴基斯坦駕照等文件詐運輸署發本地車牌

案情指，被告並未持有任何由巴基斯坦簽發的駕駛執照，案發時卻向運輸署提交虛假的巴基斯坦駕駛執照及相關的證明文件，並透過「免試簽發香港正式駕駛執照」申請而取得香港正式駕駛執照。

庭上早前透露，被告過去並無刑事記錄，但有曾兩度違反交通規例，涉及超速和駕駛未獲發牌照車輛，均以定額罰款形式處理。

案件編號：ESCC3003/2025
法庭記者：王仁昌

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