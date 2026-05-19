宏福苑大火︱升格獨立委員會傳召黃碧嬌？李家超提兩大原則：如有需要可提要求 委員會有自主權

大埔宏福苑火災獨立委員會聽證會暫告一段落，特首李家超今早（19日）出席行政會議前見記者時，被問及有宏福苑居民希望開業主大會後才作收購決定，以及會否升格委員會為調查委員會，以傳召證人，如屢被居民點名的區議員黃碧嬌。李家超強調收購方案已平衡公共資源及居民訴求，政府亦主動承擔保險賠償及法律訴訟等風險。而獨立委員會正審視大量證據，獲賦予最大靈活度及備用權力進行調查。

政府主動承擔多項潛在風險

李家超表示，理解及同情宏福苑火災對居民造成的悲痛與困難，政府會以「情、理、法」處理善後工作。當局已提出收購方案，按單位面積計算，以每平方呎8,000至10,500元進行收購，並提供多種選購新單位的選項，讓受影響家庭按自身需要作出選擇。

管理公司會跟進帳目

李家超指出，制定方案時已充分考慮受影響家庭的困難、物業市場價格以及謹慎運用公共資源的原則。他強調，每個方案都要考慮實際可操作性及可行性，政府在方案中主動承擔多項潛在風險，包括保險賠償的不確定性、法律訴訟風險，以及時間漫長對家庭造成的壓力等等。

他希望居民細心考慮自己的需要，政府解說隊會努力幫助解說，期望盡早協助災民走出陰霾。目前當局正陸續收到業主回覆，工作委員會將作進一步分析。

對於部分居民要求召開業主大會，李家超表示理解。他指，相關管理公司早前已舉行簡介會，向業主交代法團帳目、維修基金及按金退還等安排，並將在本周舉行第二場簡介會。同時，管理公司正向土地審裁處尋求指示，相信事件會依法妥善處理。

已賦權委員會可要求將特定環節轉以法定委員會方式進行

另外，就宏福苑獨立委員會的調查進度，李家超指委員會正馬不停蹄工作，包括舉行公開聆訊及審視大量證據，強調委員會獨立自主運作，並對獨立委員會主席陸啟康法官及兩位成員充滿信心，相信他們會作出最恰當的安排。他重申，已給予委員會最大的靈活度與自主度，並賦予備用權力，如有需要，委員會可向他提出要求，將特定調查環節轉以法定委員會方式進行。