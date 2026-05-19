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天氣｜天文台：中午12時35分發出黃色暴雨警告信號

社會
更新時間：12:34 2026-05-19 HKT
發佈時間：11:00 2026-05-19 HKT

天文台指，現高空擾動正為廣東沿岸及南海北部帶來驟雨及雷暴。過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，而大嶼山的雨量更超過20毫米。

天文台在中午12時35分發出黃色暴雨警告信號。

大嶼山雨量超過20毫米

天文台上午8時發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。

天文台上午11時再發提示，指過去兩三小時，本港多處地區錄得約10毫米雨量，大嶼山的雨量更超過20毫米。而位於本港以南海域的另一道雷雨帶正逐漸向北移動，並會在中午前後影響本港。市民請繼續留意最新天氣消息。11時45分，天文台再表示未來一兩小時香港廣泛地區可能受大雨影響。

天文台料今日氣溫介乎25°C至28°C

天文台預測今日天氣大致多雲，間中有驟雨。初時雨勢較大及有幾陣狂風雷暴，氣溫介乎25°C至28°C。吹和緩至清勁南至東南風。

周六起連續4日達32°C

受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近周末至下周初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱，周五（22日）回升至30°C，周六（23日）起連續4日最高氣溫達32°C

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