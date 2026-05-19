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天文台｜香港南海域的雨區北移 料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大

社會
更新時間：08:19 2026-05-19 HKT
發佈時間：08:19 2026-05-19 HKT

天文台指，現時影響廣東沿岸的偏東氣流正逐漸被偏南氣流取代。同時，驟雨正影響該區。本港方面，今早多處地區錄得超過5毫米雨量，而沙田部分地區的雨量更達20毫米。天文台上午8時發出特別天氣提示，指位於香港以南海域的雨區正逐漸向北移動，預料未來兩三小時本港部分地區雨勢較大。市民請留意天氣變化。 

本港地區今日天氣預測，大致多雲，有幾陣驟雨。初時驟雨較多，局部地區有雷暴。日間最高氣溫約28度。吹和緩至清勁東至東南風，初時離岸及高地間中吹強風。漸轉吹和緩南風。

展望未來一兩日天氣仍然不穩定。星期五及週末期間驟雨逐漸減少，天色好轉。

現時影響廣東沿岸的偏東氣流會在今日逐漸被偏南氣流取代。而受高空擾動影響，未來一兩日華南天氣不穩定，有驟雨及雷暴。隨著高空擾動遠離及南海北部的高空反氣旋增強，接近週末至下週初華南沿岸驟雨逐漸減少，天色好轉，天氣持續炎熱。

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