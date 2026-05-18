廣西柳州市再發生5.2級地震 香港天文台：逾百市民報告數秒有感地震

香港天文台地震網絡偵測到市民報告的本地有感地震。根據中國地震台網，今晚（18日）9時44分，廣西柳州市柳南區發生5.2級地震，震源深度8千米。

據香港天文台的初步分析，今晚9時44分中國廣西發生一次5.2級地震，震中位於北緯24.37度，東經109.26度附近，即南寧之東北偏北約200公里，距離香港之西北偏西約550公里，震源深度約8公里。

香港天文台接獲超過百名市民報告，表示感到這次地震，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第II (二)度，即在樓宇上層或合適位置，且在靜止中的人有感。

廣西柳州市柳南區今日凌晨亦發生5.2級地震，造成最少13棟房屋倒塌、3人失蹤，逾7000居民要緊急疏散。

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