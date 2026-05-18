大律師公會向四實習大狀頒80萬獎學金 毛樂禮：冀為司法公義作出貢獻

香港大律師公會今日（18日）傍晚舉行「大律師公會獎學金」頒獎典禮，四名實習大律師各獲公會頒發20萬元獎學金。公會主席毛樂禮資深大律師表示，今屆奬學金競爭異常激烈，反映行業人才輩出，勉勵得獎人發揮所長，「傳承大律師維護法治的崇高理念，在法律行業分流下，以獨立執業者身份為訴訟人在法庭訟辯，保障市民獲得法律意見和代表的權利，為司法公義作出貢獻。」

「大律師公會獎學金」至今已舉行27屆，頒獎典禮雲集眾多法律界人士，包括身兼大律師公會獎學金常委會主席的終審法院首席法官張舉能、律政司司長林定國、律政司副司長張國鈞博士、高等法院上訴法庭法官區慶祥、高等法院原訟法庭暫委法官林展程、刑事檢控專員楊美琪、香港律師會副會長余國堅等。歷屆獎學金得主、香港大學、中文大學及城市大學的法律學院院長及代表等嘉賓均到場支持。張舉能向四名實習大律師林伯熹、劉澤錡、彭彥程及黃朗笙頒發獎狀。

大律師行業人才輩出

終審法院首席法官張舉能在致辭時恭賀各得獎者，表示獲獎不僅是卓越與傑出的象徵，也是辛勤努力的結晶。他期待看到各得獎者的事業發展，以及為大律師行業作出貢獻。

律政司司長林定國在社交平台表示，支持新晉大律師，不單是培育個別專業人才，也是維護香港法治生態的重要投資，為市民大眾對法律及司法制度的信心，提供穩固的支撐。

公會主席毛樂禮資深大律師致辭時表示，過去的周末剛有六人獲委任為資深大律師，今日則見證四名實習大律師獲得獎學金，反映大律師行業人才輩出。他表示，香港的法律行業分流下，大律師以獨立執業者的身份，在法庭為客戶訟辯，對訴訟人有利，確保他們獲得法律意見和代表的權利，不受其他因素左右。他勉勵四人要時刻謹守「不可拒聘原則」，為司法公義和維護香港公眾利益作出貢獻。

四名得獎者致辭時表示，獲得獎學金非常榮幸，會盡力秉承獎學金得獎者的傳統，為香港法治出力。四人亦分別向各自的師父致意。四人各獲公會頒發20萬元獎學金，會在他們實習期間發放，以支持他們學師時的開支。典禮亦有逾20名以往的大律師公會獎學金得主出席，象徵大律師行業薪火相傳的傳統。

「大律師公會獎學金」是公會三個獎學金中歷史最悠久，計及最新獲獎的4名實習大律師，累計得獎人數達到108人，公會合共頒發2,160萬元獎學金。