反外圍賭博︱調查：未受監管網上博彩投注額達5.9萬億美元 成全球第三經濟體

根據GCI 最新報告，2025年全球未受監管的網上博彩投注額高達5.9萬億美元，成為僅次於美國和中國的全球第三大經濟體。報告指出，全球博彩市場正走向碎片化，未受監管及新興的「不被承認」賭博模式正主導市場，大幅加劇消費者風險，促請監管當局正視問題。

未受監管市場佔全球博彩收益近八成

GCI 發布的《GCI Online Gaming 2025: Global》報告指出，全球網上博彩市場正面臨嚴重的結構性失衡。數據顯示，在目前的全球博彩毛收入（GGR）中，高達78%來自未受監管的領域，而受監管的合法市場僅佔22%，反映絕大部分的消費者投注額及收益，正流向持牌及受控環境以外的營運商，導致大量稅收流失。未受監管的網上博彩已非邊緣現象，而是成為主導整個行業的核心力量，同時亦是全球最大規模的網絡犯罪形式之一。

GCI 報告指出，全球博彩市場正走向碎片化，未受監管及新興的「不被承認」賭博模式正主導市場。

網上博彩市場步向碎片化

報告進一步分析，現時的網上博彩市場已由過去的雙軌制（受監管與未受監管），演變成包含3個截然不同板塊的碎片化生態。除了受監管的合規平台及無牌但活躍的未受監管平台外，第三類「不被承認的賭博」（即游離在分類之外的類賭博產品）正大規模湧現。這類產品複製了傳統賭博機制，卻巧妙地避開現有分類與規管，正重塑消費者參與博彩與遊戲的方式。

在這種被稱為「白噪音市場（White Noise Marketplace）」的環境下，消費者往往難以分辨各種平台的合法性，一切猶如單一市場般觸手可及。各板塊交匯重疊，不僅削弱了受監管營運商的商業收入，更令消費者的潛在風險不斷攀升。

GCI 報告指，全球博彩毛收入（GGR）中，高達78%來自未受監管的領域，而受監管的合法市場僅佔22%。

消費者傾向投注所有事物

GCI 行政總裁Matt Holt表示，高達5.9萬億美元的未受監管投注額已形成一個龐大且不受監督的經濟系統，監管機構正面臨主導性的難題。他強調，必須為整個市場提供全面的透明度，監管機構才能充滿信心地採取行動。

GCI 總裁Ismail Vali補充，正是「不被承認」的第三層結構，大幅加劇了消費者的混淆、無監管的增長及監管難度。他指出，消費者傾向對所有事物進行投注，促成了萬物遊戲化的現象，若未能看清涵蓋3個板塊的完整市場面貌，當局將無法實施有效管控。