《The Standard》中亞系列︱新絲綢之路 2.0：哈薩克、烏茲別克機遇多 正尋求資產配置與人民幣貿易融資

「一帶一路」倡議漸趨成熟，港人對「中亞五斯坦（Stans）」五國印象仍然模糊。《The Standard》（《英文虎報》）推出中亞系列報道，介紹五國的經濟金融、社會政治、藝術文化，以及她們與香港的連繫。「五斯坦」中哈薩克和烏茲別克正尋找資產配置，與人民幣融資用以貿易結算的機會，而且大規模推進機場和旅遊設施等建設，為香港的建築、金融與專業服務提供機會。

記者︰《英文虎報》總編輯 Bonnie Chen

哈薩克人民3月慶祝納吾肉孜節。新華社

圖為位於哈薩克首都阿斯塔納的巴伊杰列克觀景塔。新華社

中亞「五斯坦」由哈薩克、烏茲別克、土庫曼、吉爾吉斯和塔吉克五國組成，合共擁有約8,500萬人口，掌握大量能源儲備與自然資源。哈薩克和烏茲別克發展相對成熟，正尋找資產配置與人民幣融資用以貿易結算的機會，包括大宗商品證券化、金融科技與加密貨幣等領域，同時推進機場擴建、旅遊設施與現代金融區開發，對香港而言是充滿機遇，尤為建築、金融與專業服務業。

哈薩克「裏海的金融中心」

哈薩克是五國中經濟實力最強，國內生產總值佔區內約60% ，不僅擁有石油、天然氣與全球約40%的鈾資源，更在於2018年成立的「阿斯塔納國際金融中心（AIFC）」。AIFC 採用英國普通法運作，並設立專屬法院，被視為「裏海的金融中心」，為香港專業人士提供相對熟悉的司法體系和合約解釋較穩定的跨境合作平台。

位於中哈邊境霍爾果斯口岸（Khorgos Gateway）的大型陸港，可轉運電子產品、汽車零件等貨物，縮短亞洲至歐洲的運輸時間。去年8月，哈薩克鎢礦商「佳鑫國際資源」成為首家同時在香港交易所與AIFC 阿斯塔納交易所上市的公司，顯示香港與中亞資本市場正逐步加強聯繫。

哈薩克城市化程度在五國中最高，前首都阿拉木圖聚集了咖啡文化與科技初創公司，現任首都阿斯塔納則以金色金字塔與帳篷形商場展現出現代城市景觀，當中的巴伊杰列克觀景塔，和舊都的綠色市場與恰倫大峽谷，以及位於突厥斯坦市被列為聯合國教科文組織世遺的霍賈．艾哈邁德．亞薩維陵墓，均值得香港遊客到訪。

烏茲別克首都塔什干（藝術構想圖）。MYTAS HKENT.UZ

烏茲別克以種植棉花而聞名。

烏茲別克被世銀列為「頂級改革者」之一

被視為「絲綢之路的靈魂」的烏茲別克現已被世界銀行列為「頂級改革者」之一，自2016年烏茲別克總統米爾濟約耶夫推行貨幣自由化以來，該國年均經濟增長達5%至6%，鼓勵境外投資和開放旅遊。

當地年齡中位數在30歲，政府亦積極推動經濟特區，吸引外國工廠進駐，創造就業機會。對香港投資者而言，烏茲別克的機遇在於大宗商品交易證券化、中亞與中國貿易的人民幣結算，以及參與基礎設施債券與城市發展項目。

隨「一帶一路」倡議逐步成熟，加上「中間走廊」成為北海航線的替代方案，中亞正被視為「新絲綢之路 2.0」，而香港作為連接中國內地與國際市場的金融樞紐，值得關注中亞機遇。現時香港特區護照持有人可免簽證前往哈薩克、烏茲別克和吉爾吉斯，赴中亞的門檻也相對較低，為香港企業、投資者與旅遊者提供更多探索與合作空間。