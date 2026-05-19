每日雜誌｜香港瘰螈屍骸遍地 野生動物「路殺」頻生 相關平台月內接獲300報告 團體籲建「風險地圖」預防

本港每年發生300多宗涉及貓、狗、牛、羊等家畜的交通意外，早前新界區一星期內兩度發生汽車撞流浪牛事故。有保育人士指，蟒蛇、赤麂及豹貓等受保護野生動物，亦屬「路殺」事件受害者。近日有大學設立「路殺」相關平台，不足1個月已接獲近300宗報告，當中包括於飛鵝山遭車輛集體輾殺的香港瘰螈。面對香港持續發展，動保團體建議當局搜集及分析牽涉物種及意外地點的數據，制訂預防措施。有智庫建議駕駛導航軟件加入黑點提示，保障市民及動物安全。

嶺大研究人員上月成立「香港路殺觀察」平台，供市民報告「路殺」事故。

2021年港府修訂《道路交通條例》，將貓、狗（包括飼養及流浪貓狗）列為「指明動物」。駕駛者若撞及馬、牛、驢、騾、綿羊、豬、山羊、貓和狗的9類指明動物，必須停車及報警，但不涵蓋野生動物。過去3年，警方每年平均接獲380多宗相關報案（見表），反映市民意識提高，亦顯示相關意外呈上升趨勢。

動保團體「毛守救援」創辦人陸家捷指出，不少受害貓狗是遭主人遺棄，或是地盤圈養的「地盤狗」；每逢雷暴或有人違法燃放炮仗，常令動物受驚四處逃竄至馬路，淪為「路殺」受害者。

司機欠缺相關認知不顧而去

有司機稱，曾於高速公路遇上流浪狗急竄而過，當時煞掣不及只能直駛過去，事後擔心撞及動物立刻報警。然而，該司機亦指，不少同業欠缺相關認知，亦怕惹上官非，撞及動物後往往選擇不顧而去，或自行把動物屍體丟棄在路邊或垃圾桶。

不少「路殺」事件悄然發生，職業司機「文哥」近年為遇害流浪貓狗辦理殮葬。他指，每月接獲80至100宗個案，地點包括高速公路、市區及鄉郊道路。他形容，部分遺骸被輾至肚破腸流、血肉模糊，駕駛者多因不忍其暴屍路旁而求助。

流浪貓狗常誤闖高速公路捱撞身亡。

有蟒蛇於晚上到馬路「吸熱」時被輾殺。

入夜是「路殺」事故的高危時段，捉蛇專家李詠豪指，除流浪牛及貓狗捱撞，不少受保護野生動物如蟒蛇、赤麂、豹貓、果子狸、鼬獾及領角鴞均是「受害者」。他曾駕車途經新界鄉郊小路，遇貓狗等動物由路旁撲出的驚險場面。他稱，事故與動物受車輛驚嚇，或棲息地遭修路工程分割有關。

他特別提到，蛇類屬涼血動物，入夜後常被馬路餘溫吸引前來「吸熱」，往往遭駛至的車輛輾殺。領角鴞是本港常見小型貓頭鷹，他曾見其於冬季低飛到馬路捕食蟑螂，因走避不及遭撞及。他補充，若馬路毗連河溪，棲息河溪的青蛙等兩棲類動物亦可能因爬進馬路而遭輾斃。

鼬獾亦是「路殺」受害者。

此外，每年4月是香港瘰螈遭「路殺」的高峰期。香港嶺南大學科學教研組助理教授劉彥芹近年進行相關研究，指香港瘰螈是本港唯一蠑螈物種，也是少數以香港命名的野生動物，被「國際自然保育聯盟」列為「近危」。他提到，香港瘰螈於秋冬繁殖，初春由溪澗遷至森林，其遷徒路線越過馬路而遭集體輾殺，事故黑點包括飛鵝山、川龍、馬鞍山梅子林及大埔林村。

每年4月，飛鵝山及川龍等4個地點常發生香港瘰螈集體「路殺」事故。

去年，劉及團隊於上述4個地點發現近1400具遭車輛輾斃的香港瘰螈屍體；上月單在飛鵝山的6次考察中，已於飛鵝山道發現逾800具遺骸；因雨後香港瘰螈較活躍，更曾在單次考察中發現260多具遺骸。他透露，近月川龍、梅子林及大埔林村，亦發生香港瘰螈遭「路殺」事件。

嶺大科學教研組助理教授劉彥芹及團隊，上月於飛鵝山道發現逾800具香港瘰螈屍體。

公路兩旁加設圍欄警示牌

針對意外上升，新界鄉議局主席兼立法會議員劉業強建議，當局可在公路兩旁加設圍欄，並在動物慣常出沒的路段設「動物過路」警示牌，並引入感應系統，當偵測大型動物靠近路面時亮起警示燈，提示駕駛者減速。

就流浪牛誤闖市區及馬路，他建議當局委託生態專家評估遷移流浪牛到新界偏遠地區或離島的可行性，並於遷移前為牛隻檢查健康及絕育，以控制族群。他亦建議當局收集意外地點及動物獲救與傷亡數字，作為安裝提示路牌或感應裝置的依據。

台灣金門於原生淡水龜出沒的公路設警示牌。

「動物福利關注聯盟」代表鄭錦珊也建議建立「風險地圖」，按物種及事故成因找出預防對策，如引入圍欄及通道疏導的模式，在黑點設圍欄阻隔，並設地下或高架橋通道或生態走廊，協助動物橫過馬路。針對香港瘰螈，她建議當局提前部署，於遷徙高峰在高風險路段推行季節性交通管理，包括限速及設臨時警示。

有市民自發於飛鵝山道的香港瘰螈「路殺」黑點設提示牌。

駕駛導航軟件開發黑點提示

香港公共交通智庫幹事陳迪遙認為車輛撞及動物後，最大風險是動物負傷前行，可能觸發後續意外，危及動物及其他市民安全，建議日後要求駕駛者若行車時撞及動物應即時停車及報警，由警方善後處理。現時不少市民使用駕駛導航系統，他建議開發商於「路殺」黑點加入語音提示。

嶺大研究人員上月成立「香港路殺觀察」平台，供市民報告「路殺」事故及上載相片，至今累積39個物種共294宗報告，其中香港瘰螈佔151宗，22宗屬蛇類。劉彥芹認為，本港屬生態文明地區，建議《道路交通條例》下保護的物種，日後應涵蓋至野生動物，擴大相關保護網。

帶中學生飛鵝山實地考察 生態攝影師講解瘰螈生存威脅

香港瘰螈是本港唯一有尾目兩棲動物，生態攝影師馮漢城曾辦展覽，向公眾介紹香港瘰螈遭集體「路殺」的不幸遭遇。上月他帶領中學生到飛鵝山實地考察及記錄「路殺」事件，上一堂生態教育課。

生態攝影師馮漢城曾舉辦展覽介紹香港瘰螈的「路殺」情況。

2023年4月，馮漢城駕車途經飛鵝山道山腰時，發現大批遭車輛輾壓至血肉模糊的香港瘰螈屍體，令他關注這種以香港命名動物的生存威脅。隨後他拍攝紀錄片，並舉辦展覽，然而3年過去，相關「路殺」事件持續發生，令他深感無奈。

早前他接獲一所中學邀請，安排學生到飛鵝山考察香港瘰螈「路殺」情況。考察於上月「路殺」高峰期進行，他事前到學校進行講解並播放紀錄片，讓10多名參與學生了解事件始末，並對「路殺」的畫面作好心理準備。

他稱，考察當日發現的香港瘰螈屍體較預期少，估計早前已有嶺大研究人員撿走部分遺骸作記錄有關。他指，近距離目擊屍體仍對中學生帶來震撼，有人透露感不開心，有人則質疑為何事故重複發生。對如何防止「路殺」，馮漢城坦言沒有答案，但希望實地考察能提高下一代的保育生態意識。

記者：關英傑